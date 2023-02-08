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Невероятно вкусный напиток, который согреет вас даже в сильные морозы: рецепт горячего шоколада с бейлисом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Горячий шоколад с бейлисом - рецепт Новость обновлена 08 февраля 2023, 23:02
Горячий шоколад с бейлисом - рецепт. Фото instagram

Этот напиток можно приготовить как с алкоголем, так и без него

Февраль — это один из самых холодных месяцев в году, и 2023 года уже не раз это показывал. Чтобы не замерзнуть и не заболеть, предлагаем вам "обогреться" чудодейственным напитком — горячим шоколадом с бейлисом.

Рецептом такого "блюда" поделился кулинарный блогер под ником yourwoodenkitchen в Инстаграм. Стоит отметить, что приготовить напиток можно как с алкоголем, так и без, а также украсить его по своему желанию.

Горячий шоколад с бейлисом: рецепт

Ингридиенты:

  • 360 мл молока
  • 60 гр шоколада (желательно от 60%)
  • 1 ст.л. темного какао
  • Ваниль
  • 4 ст.л. Бейлиса

Способ приготовления:

  1. Нагрейте молоко на среднем огне.
  2. Добавьте шоколад и какао и постоянно помешивая дайте шоколаду растаять.
  3. Снимите с огня и добавьте ваниль и Бейлис.
  4. Украсьте по вашему вкусу.

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