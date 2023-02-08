Невероятно вкусный напиток, который согреет вас даже в сильные морозы: рецепт горячего шоколада с бейлисом

Этот напиток можно приготовить как с алкоголем, так и без него

Февраль — это один из самых холодных месяцев в году, и 2023 года уже не раз это показывал. Чтобы не замерзнуть и не заболеть, предлагаем вам "обогреться" чудодейственным напитком — горячим шоколадом с бейлисом.

Рецептом такого "блюда" поделился кулинарный блогер под ником yourwoodenkitchen в Инстаграм. Стоит отметить, что приготовить напиток можно как с алкоголем, так и без, а также украсить его по своему желанию.

Горячий шоколад с бейлисом: рецепт

Ингридиенты:

360 мл молока

60 гр шоколада (желательно от 60%)

1 ст.л. темного какао

Ваниль

4 ст.л. Бейлиса

Способ приготовления:

Нагрейте молоко на среднем огне. Добавьте шоколад и какао и постоянно помешивая дайте шоколаду растаять. Снимите с огня и добавьте ваниль и Бейлис. Украсьте по вашему вкусу.

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