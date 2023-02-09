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Самый ленивый рецепт пиццы: всего лишь 15 минут – и готово (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Пиццу легко приготовить дома
Пиццу легко приготовить дома. Фото kei photo/pexels.com

Тесто для пиццы на основе сметаны получается идеальным

В четверг, 9 февраля 2023 года, празднуется Международный день пиццы. Это любимое блюдо огромного количества людей. Кто-то предпочитает лакомиться пиццей в ресторане, а кому-то не лень приготовить вкуснятину своими руками в домашних условиях. Главное, постараться сделать хорошее тесто на пиццу, к примеру, на основе сметаны.

Простым рецептом пиццы, которая готовится всего лишь за 15 минут, делится кулинарный портал bene-gusto. Пожалуй, это самый ленивый способ приготовления домашней пиццы. Тесто на сметане получается идеальным, а начинку можно подобрать по своему вкусу.

Рецепт ленивой пиццы на сметане за 15 минут

Ингредиенты:

Тесто:

  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • 100 г сметаны
  • 1 ч. л. горчицы
  • соль
  • перец
  • растительное масло

Начинка:

  • 100 г сыра моцарелла
  • 50 г салями
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. кетчупа
  • 1 ст. л. уксуса (лучше яблочного)

Способ приготовления:

  1. Прогрейте форму, в которой будете выпекать пиццу. Для этого отправьте ее в разогретую до 220 градусов духовку на 5-7 минут.
  2. Яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку тщательно перемешать в миске до однородности. Тесто должно напоминать густую сметану.
  3. В разогретую форму вылить растительное масло. Выложить тесто и равномерно распределить по форме.
  4. Выпекать в духовке 5-7 минут при температуре 220 градусов.
  5. Пока тесто в печи – займитесь начинкой. Лук нарезать тонкими полукольцами и залить уксусом для маринования. Колбасу нарезать кружочками, сыр натереть на терке. Помидор нарезать полукольцами толщиной около 5 мм.
  6. Запеченное тесто смазать кетчупом и выложить начинку из лука, колбасы, помидоров. Сверху посыпать тертым сыром.
  7. Выпекать в духовке при температуре 220 градусов в течение 10 минут.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать пиццу без муки. Такой вариант блюда готовится на сковороде. Ключевой ингредиент в этом случае — картофель.

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