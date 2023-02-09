Самый ленивый рецепт пиццы: всего лишь 15 минут – и готово (видео)

Тесто для пиццы на основе сметаны получается идеальным

В четверг, 9 февраля 2023 года, празднуется Международный день пиццы. Это любимое блюдо огромного количества людей. Кто-то предпочитает лакомиться пиццей в ресторане, а кому-то не лень приготовить вкуснятину своими руками в домашних условиях. Главное, постараться сделать хорошее тесто на пиццу, к примеру, на основе сметаны.

Простым рецептом пиццы, которая готовится всего лишь за 15 минут, делится кулинарный портал bene-gusto. Пожалуй, это самый ленивый способ приготовления домашней пиццы. Тесто на сметане получается идеальным, а начинку можно подобрать по своему вкусу.

Рецепт ленивой пиццы на сметане за 15 минут

Ингредиенты:

Тесто:

1 яйцо

100 г муки

100 г сметаны

1 ч. л. горчицы

соль

перец

растительное масло

Начинка:

100 г сыра моцарелла

50 г салями

1 помидор

1 луковица

3 ст. л. кетчупа

1 ст. л. уксуса (лучше яблочного)

Способ приготовления:

Прогрейте форму, в которой будете выпекать пиццу. Для этого отправьте ее в разогретую до 220 градусов духовку на 5-7 минут. Яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку тщательно перемешать в миске до однородности. Тесто должно напоминать густую сметану. В разогретую форму вылить растительное масло. Выложить тесто и равномерно распределить по форме. Выпекать в духовке 5-7 минут при температуре 220 градусов. Пока тесто в печи – займитесь начинкой. Лук нарезать тонкими полукольцами и залить уксусом для маринования. Колбасу нарезать кружочками, сыр натереть на терке. Помидор нарезать полукольцами толщиной около 5 мм. Запеченное тесто смазать кетчупом и выложить начинку из лука, колбасы, помидоров. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке при температуре 220 градусов в течение 10 минут.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать пиццу без муки. Такой вариант блюда готовится на сковороде. Ключевой ингредиент в этом случае — картофель.