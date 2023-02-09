Самый ленивый рецепт пиццы: всего лишь 15 минут – и готово (видео)
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Тесто для пиццы на основе сметаны получается идеальным
В четверг, 9 февраля 2023 года, празднуется Международный день пиццы. Это любимое блюдо огромного количества людей. Кто-то предпочитает лакомиться пиццей в ресторане, а кому-то не лень приготовить вкуснятину своими руками в домашних условиях. Главное, постараться сделать хорошее тесто на пиццу, к примеру, на основе сметаны.
Простым рецептом пиццы, которая готовится всего лишь за 15 минут, делится кулинарный портал bene-gusto. Пожалуй, это самый ленивый способ приготовления домашней пиццы. Тесто на сметане получается идеальным, а начинку можно подобрать по своему вкусу.
Рецепт ленивой пиццы на сметане за 15 минут
Ингредиенты:
Тесто:
- 1 яйцо
- 100 г муки
- 100 г сметаны
- 1 ч. л. горчицы
- соль
- перец
- растительное масло
Начинка:
- 100 г сыра моцарелла
- 50 г салями
- 1 помидор
- 1 луковица
- 3 ст. л. кетчупа
- 1 ст. л. уксуса (лучше яблочного)
Способ приготовления:
- Прогрейте форму, в которой будете выпекать пиццу. Для этого отправьте ее в разогретую до 220 градусов духовку на 5-7 минут.
- Яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку тщательно перемешать в миске до однородности. Тесто должно напоминать густую сметану.
- В разогретую форму вылить растительное масло. Выложить тесто и равномерно распределить по форме.
- Выпекать в духовке 5-7 минут при температуре 220 градусов.
- Пока тесто в печи – займитесь начинкой. Лук нарезать тонкими полукольцами и залить уксусом для маринования. Колбасу нарезать кружочками, сыр натереть на терке. Помидор нарезать полукольцами толщиной около 5 мм.
- Запеченное тесто смазать кетчупом и выложить начинку из лука, колбасы, помидоров. Сверху посыпать тертым сыром.
- Выпекать в духовке при температуре 220 градусов в течение 10 минут.
Ранее "Телеграф" писал, как сделать пиццу без муки. Такой вариант блюда готовится на сковороде. Ключевой ингредиент в этом случае — картофель.