Рецепт завтрака для ленивых: вкусная пицца из лаваша, которая готовится без духовки (видео)

Такое блюдо станет отличным сытным завтраком

Ежегодно 9 февраля отмечают Международный день пиццы, ведь это блюдо обожают миллиарды людей. Существует много рецептов домашней пиццы, но не всегда есть возможность уделить время приготовлению теста. Однако сделать это блюдо можно даже без духовки.

Рецепт пиццы из лаваша, которая жарится на сковороде, рассказывает фудблогерша Мария Лисица в Инстаграм. По словам кулинара, такое блюдо идеально подойдет для завтрака. Пицца готовится просто и быстро.

Рецепт пиццы на сковороде

Ингредиенты:

Лаваш/пита/круглый лаваш

Колбаса

Помидор

Перец

Сыр

Зелень

Томатный соус

Способ приготовления:

Подготовим начинку. Нарежьте удобным способом все ингредиенты. Натрите сыр. Кладем на сковородку лаваш. Смазываем томатным соусом, присыпаем немного сыром. Выкладываем сверху любую начинку и присыпаем сыром. Ставим малый огонь и накрываем крышкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пиццу за 15 минут. Тесто с особым ингредиентом получается идеальным. А также мы рассказывали, что вкусной будет даже пицца без муки на сковороде, еще ее можно назвать "картофельной пиццей".