Рецепт универсальной заправки из свеклы: подойдет не только к борщу

Насыщенная ароматная свекольная заправка обязательно выручит вас

Спасет в холодное время года вкусная заправка из свеклы, которая подойдет не только к борщу, но и другим блюдам, к примеру, к салатам и пирогам.

На приготовление заправки уходит мало времени и минимум натуральных ингредиентов, так что она отлично выручит в непредвиденных ситуациях. Рецептом универсальной заправки из свеклы поделился украинский фудблогер Антонина (@cream_cherry_).

Как приготовить свекольную заправку в банке

Ингредиенты:

2,5 кг отваренной и очищенной свеклы

3 ст.л. сахара

1,5-2 ст.л. без горки соли

3 ст.л. уксуса 9%

150 мл растительного масла

Приготовление:

Свёклу отварить, почистить и натереть на крупной тёрке. Переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Поставить на средний огонь и протушить 20 минут после закипания. Разложить плотно по стерилизованным банкам и закрутить крышки.

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