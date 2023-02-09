Рецепт универсальной заправки из свеклы: подойдет не только к борщу
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Насыщенная ароматная свекольная заправка обязательно выручит вас
Спасет в холодное время года вкусная заправка из свеклы, которая подойдет не только к борщу, но и другим блюдам, к примеру, к салатам и пирогам.
На приготовление заправки уходит мало времени и минимум натуральных ингредиентов, так что она отлично выручит в непредвиденных ситуациях. Рецептом универсальной заправки из свеклы поделился украинский фудблогер Антонина (@cream_cherry_).
Как приготовить свекольную заправку в банке
Ингредиенты:
- 2,5 кг отваренной и очищенной свеклы
- 3 ст.л. сахара
- 1,5-2 ст.л. без горки соли
- 3 ст.л. уксуса 9%
- 150 мл растительного масла
Приготовление:
- Свёклу отварить, почистить и натереть на крупной тёрке.
- Переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус.
- Поставить на средний огонь и протушить 20 минут после закипания.
- Разложить плотно по стерилизованным банкам и закрутить крышки.
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