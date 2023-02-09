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Рецепт универсальной заправки из свеклы: подойдет не только к борщу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Свекольная заправка к борщу, салатам и пирогам - простой рецепт
Свекольная заправка к борщу, салатам и пирогам - простой рецепт. Фото 1000.menu

Насыщенная ароматная свекольная заправка обязательно выручит вас

Спасет в холодное время года вкусная заправка из свеклы, которая подойдет не только к борщу, но и другим блюдам, к примеру, к салатам и пирогам.

На приготовление заправки уходит мало времени и минимум натуральных ингредиентов, так что она отлично выручит в непредвиденных ситуациях. Рецептом универсальной заправки из свеклы поделился украинский фудблогер Антонина (@cream_cherry_).

Как приготовить свекольную заправку в банке

Ингредиенты:

  • 2,5 кг отваренной и очищенной свеклы
  • 3 ст.л. сахара
  • 1,5-2 ст.л. без горки соли
  • 3 ст.л. уксуса 9%
  • 150 мл растительного масла

Приготовление:

  1. Свёклу отварить, почистить и натереть на крупной тёрке.
  2. Переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус.
  3. Поставить на средний огонь и протушить 20 минут после закипания.
  4. Разложить плотно по стерилизованным банкам и закрутить крышки.

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#Рецепт #Борщ #Заправки