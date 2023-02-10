Блинчики будут просто таять во рту: простой рецепт, которым пользовались наши бабушки
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Простой способ приготовления, в рецептуре которого нет муки
Очень вкусные и нежные блинчики с домашним сыром станут коронным блюдом на вашем столе на Масленицу — народный праздник, который в 2023 году начинается с 20 февраля.
Предлагаем бабушкин рецепт, по которому блинчики получаются невероятно вкусными. Готовятся они быстро и просто, и без муки, пишут на сайте "Коліжанка". А благодаря крахмалу и молоку вкусности буквально тают во рту!
Как приготовить блинчики с сыром
Приготовление:
- 500 г молока
- 300 г творога
- шесть яиц
- 100-120 г крахмала
- 20 г подсолнечного масла
- сметана, сливочное масло и сахар – по вкусу
Приготовление:
- Сначала взбиваем пять яиц с сахаром, а затем, не переставая помешивать, добавляем крахмал. Следите, чтобы не было комочков.
- Вливаем сначала подсолнечное масло, затем молоко, перемешиваем и оставляем в покое на 15 минут.
- Сковороду смазываем салом или растительным маслом. Блинчики жарим с одной стороны.
- Чтобы приготовить начинку, смешаем яйца, творог и сахар. Кто любит, можно добавить мак или изюм.
- Выкладываем начинку и сворачиваем блинчики рулетом.
- Блинчики складываем в кастрюлю, котел или горшок. Слои промазываем сметаной или размягченным сливочным маслом.
- Духовку выставляем на 180 градусов и готовим блины в ней 15 минут.
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