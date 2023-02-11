Берем на вооружение к Масленице: рецепт идеальных блинчиков, которые получаются всегда
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Вам понадобится ванильный сахар
Всего чуть более недели осталось до так всеми любимого в народе праздника — Масленицы. А значит самое время найти такой рецепт блинов, при котором они получатся невероятно тонкими, воздушными и вкусными.
На этот раз кулинарный блогер Alina FooDee поделилась рецептом блинчиков, которые получаются всегда.
Рецепт идеальных блинов, которые всегда получаются
Ингредиенты:
- 2 крупных или 3 средних яйца
- 1/3 ч.л. соли
- 2-3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 3 ст.л. растительного масла
- 150 г муки
- 500 г молока (теплое или комнатной температуры)
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и муку.
2. Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая.
3. Оставить тесто на 15-20 минут.
4. Хорошо разогреть сковороду. Смазать тонким слоем растительного масла. Вылить тесто на сковороду.
5. Выпекать на сильном огне до румяности с каждой стороны.
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