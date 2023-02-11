Берем на вооружение к Масленице: рецепт идеальных блинчиков, которые получаются всегда

Вам понадобится ванильный сахар

Всего чуть более недели осталось до так всеми любимого в народе праздника — Масленицы. А значит самое время найти такой рецепт блинов, при котором они получатся невероятно тонкими, воздушными и вкусными.

На этот раз кулинарный блогер Alina FooDee поделилась рецептом блинчиков, которые получаются всегда.

Рецепт идеальных блинов, которые всегда получаются

Ингредиенты:

2 крупных или 3 средних яйца

1/3 ч.л. соли

2-3 ст.л. сахара

1 ч.л. ванильного сахара

3 ст.л. растительного масла

150 г муки

500 г молока (теплое или комнатной температуры)

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и муку.

2. Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая.

3. Оставить тесто на 15-20 минут.

4. Хорошо разогреть сковороду. Смазать тонким слоем растительного масла. Вылить тесто на сковороду.

5. Выпекать на сильном огне до румяности с каждой стороны.

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