Покорит ваше сердце: бабушкин рецепт вкуснейшего пирога “Минутка”
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Просто, достаточно быстро и невероятно вкусно
Предлагаем вам закрыть глаза, и представить, что вы сидите на кухни у своей бабушки, которая уже накрывает на стол, чтобы вы не дай Бог "не поправились". Согласитесь очень теплые воспоминания, которые греют душу. Так почему бы не вспоминать об этом чаще, к примеру, готовя различные блюда по бабушкиных рецептах?
Как насчет приготовить быстрый и невероятно вкусный песочный пирог "Минутка", для начинки которого вы можете выбрать любое варенье. Пошаговый рецепт — далее.
Пирог "Минутка"
Ингредиенты:
- Сахар-песок – 1 стакан;
- Пшеничная мука – 2 стакана;
- Сливочное масло – 200 г;
- Варенье на выбор – 500 г;
- Сода пищевая – 0,5 ч. л.;
- Ванилин – по вкусу;
- Яйцо – 1 шт;
Способ приготовления:
- Просейте муку в глубокую миску и нарежьте сливочное масло. Смешайте.
- К маслу и муке добавьте яйцо и остальные ингредиенты по списку кроме варенья, и замешайте тесто. Замешивайте пока оно не станет похожим на пластилин.
- После разделите тесто на две части. Одну часть отправьте в морозилку, а вторую распределите по форме, в которой вы будете выпекать пирог. !Не забудьте сделать из теста бортики.
- Сверху выложите варенье и равномерно распределите его по тесту.
- Доставьте охлажденную часть теста из морозилки и натрите ее на крупной терке, а затем посыпьте пирог.
- Выпекайте десерт в разогретой до 180-200 градусов духовке приблизительно 25 минут.
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