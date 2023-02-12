Покорит ваше сердце: бабушкин рецепт вкуснейшего пирога “Минутка”

Просто, достаточно быстро и невероятно вкусно

Предлагаем вам закрыть глаза, и представить, что вы сидите на кухни у своей бабушки, которая уже накрывает на стол, чтобы вы не дай Бог "не поправились". Согласитесь очень теплые воспоминания, которые греют душу. Так почему бы не вспоминать об этом чаще, к примеру, готовя различные блюда по бабушкиных рецептах?

Как насчет приготовить быстрый и невероятно вкусный песочный пирог "Минутка", для начинки которого вы можете выбрать любое варенье. Пошаговый рецепт — далее.

Пирог "Минутка"

Ингредиенты:

Сахар-песок – 1 стакан;

Пшеничная мука – 2 стакана;

Сливочное масло – 200 г;

Варенье на выбор – 500 г;

Сода пищевая – 0,5 ч. л.;

Ванилин – по вкусу;

Яйцо – 1 шт;

Способ приготовления:

Просейте муку в глубокую миску и нарежьте сливочное масло. Смешайте. К маслу и муке добавьте яйцо и остальные ингредиенты по списку кроме варенья, и замешайте тесто. Замешивайте пока оно не станет похожим на пластилин. После разделите тесто на две части. Одну часть отправьте в морозилку, а вторую распределите по форме, в которой вы будете выпекать пирог. !Не забудьте сделать из теста бортики. Сверху выложите варенье и равномерно распределите его по тесту. Доставьте охлажденную часть теста из морозилки и натрите ее на крупной терке, а затем посыпьте пирог. Выпекайте десерт в разогретой до 180-200 градусов духовке приблизительно 25 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом умопомрачительного кокосового печенья без муки. А также мы писали, как приготовить вкусные вергуны в лучших традициях украинской кухни.