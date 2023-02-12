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Покорит ваше сердце: бабушкин рецепт вкуснейшего пирога “Минутка”

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рецепт песочного пирога "Минутка" Новость обновлена 12 февраля 2023, 10:04
Рецепт песочного пирога "Минутка". Фото pexels.com

Просто, достаточно быстро и невероятно вкусно

Предлагаем вам закрыть глаза, и представить, что вы сидите на кухни у своей бабушки, которая уже накрывает на стол, чтобы вы не дай Бог "не поправились". Согласитесь очень теплые воспоминания, которые греют душу. Так почему бы не вспоминать об этом чаще, к примеру, готовя различные блюда по бабушкиных рецептах?

Как насчет приготовить быстрый и невероятно вкусный песочный пирог "Минутка", для начинки которого вы можете выбрать любое варенье. Пошаговый рецепт — далее.

Пирог "Минутка"

Ингредиенты:

  • Сахар-песок – 1 стакан;
  • Пшеничная мука – 2 стакана;
  • Сливочное масло – 200 г;
  • Варенье на выбор – 500 г;
  • Сода пищевая – 0,5 ч. л.;
  • Ванилин – по вкусу;
  • Яйцо – 1 шт;

Способ приготовления:

  1. Просейте муку в глубокую миску и нарежьте сливочное масло. Смешайте.
  2. К маслу и муке добавьте яйцо и остальные ингредиенты по списку кроме варенья, и замешайте тесто. Замешивайте пока оно не станет похожим на пластилин.
  3. После разделите тесто на две части. Одну часть отправьте в морозилку, а вторую распределите по форме, в которой вы будете выпекать пирог. !Не забудьте сделать из теста бортики.
  4. Сверху выложите варенье и равномерно распределите его по тесту.
  5. Доставьте охлажденную часть теста из морозилки и натрите ее на крупной терке, а затем посыпьте пирог.
  6. Выпекайте десерт в разогретой до 180-200 градусов духовке приблизительно 25 минут.

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