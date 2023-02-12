Так вы картофель еще не готовили: рецепт вкуснейшей овощной запеканки с мясом (видео)

Такое блюдо идеально подойдет для обеда или ужина

Из картофеля можно приготовить массу блюд, начиная от традиционного пюре и заканчивая запеканкой в духовке. Если дополнить этот овощ мясом и особым соусом, то получится очень сытное и вкусное блюдо для обеда или ужина.

Рецепт картофельной запеканки рассказывает фублог lenna_mazur в Инстаграм. Готовится это блюдо очень просто. Благодаря сметанной заправки с зеленью пропитывается каждый слой запеканки.

Рецепт запеканки из картофеля и фарша

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

соль, перец по вкусу

молоко – 1 ст. л.

Для соуса:

сметана 10% — 300 г

томатная паста — 1 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

зелень – по вкусу

соль

Способ приготовления:

Продукты перекладываем слоями: сначала картофель, затем соус и третий слой – куриный фарш с луком. Делаем столько слоев, сколько хватает ингредиентов. Заливаем яичной смесью (взбитые 2 яйца + 1 ст. л. молока + соль). Запекаем при 180 градусах 50 минут. Из них 30 минут под крышкой/фольгой, последние 20 — без.

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