Так вы картофель еще не готовили: рецепт вкуснейшей овощной запеканки с мясом (видео)
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Такое блюдо идеально подойдет для обеда или ужина
Из картофеля можно приготовить массу блюд, начиная от традиционного пюре и заканчивая запеканкой в духовке. Если дополнить этот овощ мясом и особым соусом, то получится очень сытное и вкусное блюдо для обеда или ужина.
Рецепт картофельной запеканки рассказывает фублог lenna_mazur в Инстаграм. Готовится это блюдо очень просто. Благодаря сметанной заправки с зеленью пропитывается каждый слой запеканки.
Рецепт запеканки из картофеля и фарша
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- соль, перец по вкусу
- молоко – 1 ст. л.
Для соуса:
- сметана 10% — 300 г
- томатная паста — 1 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- зелень – по вкусу
- соль
Способ приготовления:
- Продукты перекладываем слоями: сначала картофель, затем соус и третий слой – куриный фарш с луком. Делаем столько слоев, сколько хватает ингредиентов.
- Заливаем яичной смесью (взбитые 2 яйца + 1 ст. л. молока + соль).
- Запекаем при 180 градусах 50 минут. Из них 30 минут под крышкой/фольгой, последние 20 — без.
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