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Потрясающе вкусный завтрак за 5 минут: по такому рецепту вы овсянку еще не готовили (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Овсянка – отличная идея для завтрака Новость обновлена 12 февраля 2023, 22:34
Овсянка – отличная идея для завтрака. Фото slenderkitchen.com

Приготовить овсянку можно даже в микроволновой печи

Кому-то нравится употреблять на завтрак пышный омлет, а кто-то отдает предпочтение традиционной овсянке. Если у вас нет времени варить крупу или вы забыли замочить ее с ночи, то воспользуйтесь экспресс-способом. Овсянка, как оказалось, превосходно готовится в микроволновой печи.

Рецепт запеченной овсянки в микроволновке рассказывает фудблог polli_cooking в Инстаграм. По словам кулинара, на приготовление завтрака у вас уйдет всего лишь 5 минут. Ведь именно столько нужно продержать кашу внутри печи.

Рецепт овсянки в микроволновке за 5 минут

Ингредиенты:

  • 50 г овсяных хлопьев
  • 50 мл молока
  • половинка банана
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • сахар или сахарозаменитель по вкусу
  • шоколад, орешки по желанию

Способ приготовления:

  1. Перекладываем все ингредиенты (кроме орехов и шоколада) в чашу блендера и хорошо перебиваем до однородности.
  2. Разливаем массу по формам и добавляем шоколад или орехи.
  3. Отправляем в микроволновку на 4-5 минут до образования корочки.
  4. Перемещаем кашу на тарелку и подаем с йогуртом.

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