Потрясающе вкусный завтрак за 5 минут: по такому рецепту вы овсянку еще не готовили (видео)

Приготовить овсянку можно даже в микроволновой печи

Кому-то нравится употреблять на завтрак пышный омлет, а кто-то отдает предпочтение традиционной овсянке. Если у вас нет времени варить крупу или вы забыли замочить ее с ночи, то воспользуйтесь экспресс-способом. Овсянка, как оказалось, превосходно готовится в микроволновой печи.

Рецепт запеченной овсянки в микроволновке рассказывает фудблог polli_cooking в Инстаграм. По словам кулинара, на приготовление завтрака у вас уйдет всего лишь 5 минут. Ведь именно столько нужно продержать кашу внутри печи.

Рецепт овсянки в микроволновке за 5 минут

Ингредиенты:

50 г овсяных хлопьев

50 мл молока

половинка банана

1 яйцо

0,5 ч. л. разрыхлителя

сахар или сахарозаменитель по вкусу

шоколад, орешки по желанию

Способ приготовления:

Перекладываем все ингредиенты (кроме орехов и шоколада) в чашу блендера и хорошо перебиваем до однородности. Разливаем массу по формам и добавляем шоколад или орехи. Отправляем в микроволновку на 4-5 минут до образования корочки. Перемещаем кашу на тарелку и подаем с йогуртом.

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