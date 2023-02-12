Потрясающе вкусный завтрак за 5 минут: по такому рецепту вы овсянку еще не готовили (видео)
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Приготовить овсянку можно даже в микроволновой печи
Кому-то нравится употреблять на завтрак пышный омлет, а кто-то отдает предпочтение традиционной овсянке. Если у вас нет времени варить крупу или вы забыли замочить ее с ночи, то воспользуйтесь экспресс-способом. Овсянка, как оказалось, превосходно готовится в микроволновой печи.
Рецепт запеченной овсянки в микроволновке рассказывает фудблог polli_cooking в Инстаграм. По словам кулинара, на приготовление завтрака у вас уйдет всего лишь 5 минут. Ведь именно столько нужно продержать кашу внутри печи.
Рецепт овсянки в микроволновке за 5 минут
Ингредиенты:
- 50 г овсяных хлопьев
- 50 мл молока
- половинка банана
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- сахар или сахарозаменитель по вкусу
- шоколад, орешки по желанию
Способ приготовления:
- Перекладываем все ингредиенты (кроме орехов и шоколада) в чашу блендера и хорошо перебиваем до однородности.
- Разливаем массу по формам и добавляем шоколад или орехи.
- Отправляем в микроволновку на 4-5 минут до образования корочки.
- Перемещаем кашу на тарелку и подаем с йогуртом.
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