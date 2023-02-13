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Нежный кекс с особым сиропом: рецепт, который всегда получается (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Пышный кекс идеально дополнит чаепитие Новость обновлена 13 февраля 2023, 15:51
Пышный кекс идеально дополнит чаепитие. Фото odnaminyta.com

Для кекса потребуются самые доступные продукты

Кекс – популярный вид выпечки, который легко приготовить в домашних условиях. Существует много рецептом, но не всегда кекс получается пышным и вкусным. Секрет идеального десерта в простых продуктах, но правильных пропорциях.

Рецепт кекса, который всегда получается, рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм. По словам кулинара, такой десерт с легкостью приготовит даже тот, кто впервые займется выпечкой. Кекс получается особо нежным благодаря вкусному сиропу.

Рецепт кекса с сиропом

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Сахар — 200 г
  • Мука — 200 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Разрыхлитель – 30 г
  • Вода — 150 мл
  • Сахарная пудра — 40 г

Способ приготовления:

  1. Смешиваем мягкое масло и сахар.
  2. Добавляем яйца. Перемешиваем.
  3. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем.
  4. Выливаем тесто в форму и отправляем в разогретый духовой шкаф до 180 градусов на 40-50 минут.
  5. Смешиваем в сотейнике воду и сахарную пудру. Нагреваем, пока пудра не растворится.
  6. Достаем кекс, поливаем сиропом. Соус должен полностью впитаться в кекс, но при этом не стать слишком влажным.
  7. Даем постоять, пока не остынет.
  8. Сверху можете украсить, как пожелаете. К примеру, шоколадом и орешками.

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