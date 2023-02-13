Нежный кекс с особым сиропом: рецепт, который всегда получается (видео)
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Для кекса потребуются самые доступные продукты
Кекс – популярный вид выпечки, который легко приготовить в домашних условиях. Существует много рецептом, но не всегда кекс получается пышным и вкусным. Секрет идеального десерта в простых продуктах, но правильных пропорциях.
Рецепт кекса, который всегда получается, рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм. По словам кулинара, такой десерт с легкостью приготовит даже тот, кто впервые займется выпечкой. Кекс получается особо нежным благодаря вкусному сиропу.
Рецепт кекса с сиропом
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 200 г
- Сахар — 200 г
- Мука — 200 г
- Яйца — 4 шт.
- Разрыхлитель – 30 г
- Вода — 150 мл
- Сахарная пудра — 40 г
Способ приготовления:
- Смешиваем мягкое масло и сахар.
- Добавляем яйца. Перемешиваем.
- Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем.
- Выливаем тесто в форму и отправляем в разогретый духовой шкаф до 180 градусов на 40-50 минут.
- Смешиваем в сотейнике воду и сахарную пудру. Нагреваем, пока пудра не растворится.
- Достаем кекс, поливаем сиропом. Соус должен полностью впитаться в кекс, но при этом не стать слишком влажным.
- Даем постоять, пока не остынет.
- Сверху можете украсить, как пожелаете. К примеру, шоколадом и орешками.
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