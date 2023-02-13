Нежный кекс с особым сиропом: рецепт, который всегда получается (видео)

Для кекса потребуются самые доступные продукты

Кекс – популярный вид выпечки, который легко приготовить в домашних условиях. Существует много рецептом, но не всегда кекс получается пышным и вкусным. Секрет идеального десерта в простых продуктах, но правильных пропорциях.

Рецепт кекса, который всегда получается, рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм. По словам кулинара, такой десерт с легкостью приготовит даже тот, кто впервые займется выпечкой. Кекс получается особо нежным благодаря вкусному сиропу.

Рецепт кекса с сиропом

Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г

Сахар — 200 г

Мука — 200 г

Яйца — 4 шт.

Разрыхлитель – 30 г

Вода — 150 мл

Сахарная пудра — 40 г

Способ приготовления:

Смешиваем мягкое масло и сахар. Добавляем яйца. Перемешиваем. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Выливаем тесто в форму и отправляем в разогретый духовой шкаф до 180 градусов на 40-50 минут. Смешиваем в сотейнике воду и сахарную пудру. Нагреваем, пока пудра не растворится. Достаем кекс, поливаем сиропом. Соус должен полностью впитаться в кекс, но при этом не стать слишком влажным. Даем постоять, пока не остынет. Сверху можете украсить, как пожелаете. К примеру, шоколадом и орешками.

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