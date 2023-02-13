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Невероятно милые и очень вкусные: рецепт необычных сырников на День святого Валентина (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сырники – отличная идея блюда на романический праздник
Сырники – отличная идея блюда на романический праздник. Фото pinterest.com

Такое блюдо приведет вашу половинку в восторг

В День святого Валентина, который отмечает весь мир 14 февраля, можно отойти от привычного меню. Попробуйте приготовить симпатичное печенье в виде сердец или же сделайте воздушные сырники не только необычной формы, но и сочного цвета благодаря одному ингредиенту.

Рецепт сырников-сердечек без искусственных красителей публикует фублог anny.cooking в Инстаграм. С таким блюдом легко справится даже начинающий кулинар. Сырники получаются нежными и пышными.

Что приготовить на День святого Валентина 14 февраля

Ингредиенты:

  • 400 г кисломолочного творога (сухого)
  • 50 г муки
  • 50 г сахара
  • 1 желток
  • щепотка соли
  • 1 небольшая свекла
  • ваниль
  • растительное масло/сливочное масло для жарки
  • мука для присыпки

Способ приготовления:

  1. Свеклу натираем на самой мелкой терке и отжимаем сок.
  2. Смешиваем творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавляем около 5 ст. л. свекольного сока, ваниль, перетираем все столовой ложкой, добавляем муку и перемешиваем.
  3. Сырную массу выкладываем на поверхность, присыпанную мукой, делим на 12 равных частей, из каждой катаем шарик и с помощью формы-сердца формируем сырники.
  4. Жарим на антипригарной сковороде с каплей масла на малейшем огне под крышкой с каждой стороны до 4-5 минут.
  5. Можно подать с джемом, вареньем, сгущенкой или иной заправкой, которую любите.

Ранее "Телеграф" подготовил для вас меню романтического ужина на двоих на День святого Валентина. Простые в исполнении блюда сделают ваше времяпровождение сытным и вкусным.

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#Рецепт #Сырники