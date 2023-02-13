Невероятно милые и очень вкусные: рецепт необычных сырников на День святого Валентина (видео)
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Такое блюдо приведет вашу половинку в восторг
В День святого Валентина, который отмечает весь мир 14 февраля, можно отойти от привычного меню. Попробуйте приготовить симпатичное печенье в виде сердец или же сделайте воздушные сырники не только необычной формы, но и сочного цвета благодаря одному ингредиенту.
Рецепт сырников-сердечек без искусственных красителей публикует фублог anny.cooking в Инстаграм. С таким блюдом легко справится даже начинающий кулинар. Сырники получаются нежными и пышными.
Что приготовить на День святого Валентина 14 февраля
Ингредиенты:
- 400 г кисломолочного творога (сухого)
- 50 г муки
- 50 г сахара
- 1 желток
- щепотка соли
- 1 небольшая свекла
- ваниль
- растительное масло/сливочное масло для жарки
- мука для присыпки
Способ приготовления:
- Свеклу натираем на самой мелкой терке и отжимаем сок.
- Смешиваем творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавляем около 5 ст. л. свекольного сока, ваниль, перетираем все столовой ложкой, добавляем муку и перемешиваем.
- Сырную массу выкладываем на поверхность, присыпанную мукой, делим на 12 равных частей, из каждой катаем шарик и с помощью формы-сердца формируем сырники.
- Жарим на антипригарной сковороде с каплей масла на малейшем огне под крышкой с каждой стороны до 4-5 минут.
- Можно подать с джемом, вареньем, сгущенкой или иной заправкой, которую любите.
Ранее "Телеграф" подготовил для вас меню романтического ужина на двоих на День святого Валентина. Простые в исполнении блюда сделают ваше времяпровождение сытным и вкусным.