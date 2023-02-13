Невероятно милые и очень вкусные: рецепт необычных сырников на День святого Валентина (видео)

Такое блюдо приведет вашу половинку в восторг

В День святого Валентина, который отмечает весь мир 14 февраля, можно отойти от привычного меню. Попробуйте приготовить симпатичное печенье в виде сердец или же сделайте воздушные сырники не только необычной формы, но и сочного цвета благодаря одному ингредиенту.

Рецепт сырников-сердечек без искусственных красителей публикует фублог anny.cooking в Инстаграм. С таким блюдом легко справится даже начинающий кулинар. Сырники получаются нежными и пышными.

Что приготовить на День святого Валентина 14 февраля

Ингредиенты:

400 г кисломолочного творога (сухого)

50 г муки

50 г сахара

1 желток

щепотка соли

1 небольшая свекла

ваниль

растительное масло/сливочное масло для жарки

мука для присыпки

Способ приготовления:

Свеклу натираем на самой мелкой терке и отжимаем сок. Смешиваем творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавляем около 5 ст. л. свекольного сока, ваниль, перетираем все столовой ложкой, добавляем муку и перемешиваем. Сырную массу выкладываем на поверхность, присыпанную мукой, делим на 12 равных частей, из каждой катаем шарик и с помощью формы-сердца формируем сырники. Жарим на антипригарной сковороде с каплей масла на малейшем огне под крышкой с каждой стороны до 4-5 минут. Можно подать с джемом, вареньем, сгущенкой или иной заправкой, которую любите.

Ранее "Телеграф" подготовил для вас меню романтического ужина на двоих на День святого Валентина. Простые в исполнении блюда сделают ваше времяпровождение сытным и вкусным.