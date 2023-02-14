Отменный рецепт на Масленицу: как приготовить вкуснейшие кружевные блины по-мароккански (видео)
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Марокканские блины называют багрир, готовятся достаточно просто
В преддверии веселого праздника Масленицы пора задумываться о приготовлении традиционного для этого периода блюда – блинов. У каждого в семье найдется свой рецепт этой вкуснятины. Если хочется попробовать что-то новое, то вам приглянется рецепт блинов под названием багрир из марокканской кухни.
Марокканские блины часто еще называют кружевными. Все из-за того, что в них "1000 и одна дырочка". Пористая структура выпечки идеально сочетается с различными соусами. Рецепт блинов по-мароккански публикует кулинарный блог bene-gusto.
Рецепт марокканских кружевных блинов багрир без яиц
Ингредиенты:
- 280 г манной крупы
- 200 г пшеничной муки
- 700 мл теплой воды
- 5 г сухих дрожжей
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. соли
Для соуса:
- 50 г меда
- 50 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Налить в емкость половину теплой воды, всыпать сахар и перемешать.
- Добавить сухие дрожжи, перемешать и оставить 10 минут.
- Отдельно смешать муку, манную крупу, разрыхлитель и соль.
- В воду с дрожжами в несколько приемов ввести сухую смесь и тщательно размешать венчиком, комочков быть не должно. Добавить вторую половину теплой воды.
- Замесить тесто. Оно получается довольно густым. Накрыть полотенцем и оставить в тепле на 30 минут.
- С помощью половника аккуратно осадить тесто.
- Разогреть сковороду. Жарить с одной стороны на сухой сковороде. Готовность определять по цвету блина: он должен равномерно пожелтеть, светлых вкраплений не останется.
- Традиционно багрир подают со сливочно-медовым соусом. Для этого растопленное сливочное масло смешивайте с жидким медом в равных пропорциях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блины по бабушкиному рецепту. Для приготовления не понадобится мука.