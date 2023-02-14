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Отменный рецепт на Масленицу: как приготовить вкуснейшие кружевные блины по-мароккански (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Блины – главный атрибут Масленицы Новость обновлена 14 февраля 2023, 15:11
Блины – главный атрибут Масленицы. Фото скриншот Youtube

Марокканские блины называют багрир, готовятся достаточно просто

В преддверии веселого праздника Масленицы пора задумываться о приготовлении традиционного для этого периода блюда – блинов. У каждого в семье найдется свой рецепт этой вкуснятины. Если хочется попробовать что-то новое, то вам приглянется рецепт блинов под названием багрир из марокканской кухни.

Марокканские блины часто еще называют кружевными. Все из-за того, что в них "1000 и одна дырочка". Пористая структура выпечки идеально сочетается с различными соусами. Рецепт блинов по-мароккански публикует кулинарный блог bene-gusto.

Рецепт марокканских кружевных блинов багрир без яиц

Ингредиенты:

  • 280 г манной крупы
  • 200 г пшеничной муки
  • 700 мл теплой воды
  • 5 г сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. соли

Для соуса:

  • 50 г меда
  • 50 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Налить в емкость половину теплой воды, всыпать сахар и перемешать.
  2. Добавить сухие дрожжи, перемешать и оставить 10 минут.
  3. Отдельно смешать муку, манную крупу, разрыхлитель и соль.
  4. В воду с дрожжами в несколько приемов ввести сухую смесь и тщательно размешать венчиком, комочков быть не должно. Добавить вторую половину теплой воды.
  5. Замесить тесто. Оно получается довольно густым. Накрыть полотенцем и оставить в тепле на 30 минут.
  6. С помощью половника аккуратно осадить тесто.
  7. Разогреть сковороду. Жарить с одной стороны на сухой сковороде. Готовность определять по цвету блина: он должен равномерно пожелтеть, светлых вкраплений не останется.
  8. Традиционно багрир подают со сливочно-медовым соусом. Для этого растопленное сливочное масло смешивайте с жидким медом в равных пропорциях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блины по бабушкиному рецепту. Для приготовления не понадобится мука.

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