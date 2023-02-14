Отменный рецепт на Масленицу: как приготовить вкуснейшие кружевные блины по-мароккански (видео)

Марокканские блины называют багрир, готовятся достаточно просто

В преддверии веселого праздника Масленицы пора задумываться о приготовлении традиционного для этого периода блюда – блинов. У каждого в семье найдется свой рецепт этой вкуснятины. Если хочется попробовать что-то новое, то вам приглянется рецепт блинов под названием багрир из марокканской кухни.

Марокканские блины часто еще называют кружевными. Все из-за того, что в них "1000 и одна дырочка". Пористая структура выпечки идеально сочетается с различными соусами. Рецепт блинов по-мароккански публикует кулинарный блог bene-gusto.

Рецепт марокканских кружевных блинов багрир без яиц

Ингредиенты:

280 г манной крупы

200 г пшеничной муки

700 мл теплой воды

5 г сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. соли

Для соуса:

50 г меда

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

Налить в емкость половину теплой воды, всыпать сахар и перемешать. Добавить сухие дрожжи, перемешать и оставить 10 минут. Отдельно смешать муку, манную крупу, разрыхлитель и соль. В воду с дрожжами в несколько приемов ввести сухую смесь и тщательно размешать венчиком, комочков быть не должно. Добавить вторую половину теплой воды. Замесить тесто. Оно получается довольно густым. Накрыть полотенцем и оставить в тепле на 30 минут. С помощью половника аккуратно осадить тесто. Разогреть сковороду. Жарить с одной стороны на сухой сковороде. Готовность определять по цвету блина: он должен равномерно пожелтеть, светлых вкраплений не останется. Традиционно багрир подают со сливочно-медовым соусом. Для этого растопленное сливочное масло смешивайте с жидким медом в равных пропорциях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блины по бабушкиному рецепту. Для приготовления не понадобится мука.