Вкусное и сочное мясо, которое готовится за 15 минут: суперпростой рецепт (видео)

Куриное филе очень простое в приготовлении, но от этого не менее вкусное

Чтобы мясо получилось нежным и сочным, обычно его запекают в духовке. Но в случае с куриным филе дела обстоят куда проще. Приготовить курицу можно на сковороде, и мясо все равно не будет сухим.

Рецепт сочного куриного филе, которое готовится за 15 минут, рассказывает фудблог anny.cooking в Инстаграм. По словам кулинара, мясо получается очень нежным и вкусным. Гарнир можете подобрать по своему вкусу.

Рецепт куриного филе на сковороде за 15 минут

Ингредиенты:

2 куриных филе

1 полная ст. л. крахмала или муки

2 зубчика чеснока

15 г сливочного масла

3 ст. л. терияки

1 ч. л. меда

Растительное масло, соль, перец

Способ приготовления:

Разделяем мясо на две части. Делаем на филе надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью. Солим, перчим, массируем, посыпаем крахмалом/мукой. Разогреваем с растительным маслом сковороду и выкладываем филе. Жарим с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавляем чеснок, сливочное масло, жарим еще пару минут. Добавляем терияки и мед, жарим вымакивая в соусе, чтобы филе полностью были покрыты терияки. Сразу подаем к гарниру, посыпаем по желанию кунжутом и зеленым луком.

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