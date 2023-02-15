Вкусное и сочное мясо, которое готовится за 15 минут: суперпростой рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Куриное филе очень простое в приготовлении, но от этого не менее вкусное
Чтобы мясо получилось нежным и сочным, обычно его запекают в духовке. Но в случае с куриным филе дела обстоят куда проще. Приготовить курицу можно на сковороде, и мясо все равно не будет сухим.
Рецепт сочного куриного филе, которое готовится за 15 минут, рассказывает фудблог anny.cooking в Инстаграм. По словам кулинара, мясо получается очень нежным и вкусным. Гарнир можете подобрать по своему вкусу.
Рецепт куриного филе на сковороде за 15 минут
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 1 полная ст. л. крахмала или муки
- 2 зубчика чеснока
- 15 г сливочного масла
- 3 ст. л. терияки
- 1 ч. л. меда
- Растительное масло, соль, перец
Способ приготовления:
- Разделяем мясо на две части. Делаем на филе надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.
- Солим, перчим, массируем, посыпаем крахмалом/мукой.
- Разогреваем с растительным маслом сковороду и выкладываем филе. Жарим с каждой стороны по 5 минут под крышкой.
- Добавляем чеснок, сливочное масло, жарим еще пару минут. Добавляем терияки и мед, жарим вымакивая в соусе, чтобы филе полностью были покрыты терияки.
- Сразу подаем к гарниру, посыпаем по желанию кунжутом и зеленым луком.
Ранее "Телеграф" делился рецептом универсального сырного соуса, который можно приготовить за 10 минут. А также мы рассказывали, как вкусно запечь картофель с мясом в духовке.