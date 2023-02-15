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Вкусное и сочное мясо, которое готовится за 15 минут: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Мясо может получиться сочным не только в духовке Новость обновлена 15 февраля 2023, 13:53
Мясо может получиться сочным не только в духовке. Фото iStock.com

Куриное филе очень простое в приготовлении, но от этого не менее вкусное

Чтобы мясо получилось нежным и сочным, обычно его запекают в духовке. Но в случае с куриным филе дела обстоят куда проще. Приготовить курицу можно на сковороде, и мясо все равно не будет сухим.

Рецепт сочного куриного филе, которое готовится за 15 минут, рассказывает фудблог anny.cooking в Инстаграм. По словам кулинара, мясо получается очень нежным и вкусным. Гарнир можете подобрать по своему вкусу.

Рецепт куриного филе на сковороде за 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 1 полная ст. л. крахмала или муки
  • 2 зубчика чеснока
  • 15 г сливочного масла
  • 3 ст. л. терияки
  • 1 ч. л. меда
  • Растительное масло, соль, перец

Способ приготовления:

  1. Разделяем мясо на две части. Делаем на филе надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.
  2. Солим, перчим, массируем, посыпаем крахмалом/мукой.
  3. Разогреваем с растительным маслом сковороду и выкладываем филе. Жарим с каждой стороны по 5 минут под крышкой.
  4. Добавляем чеснок, сливочное масло, жарим еще пару минут. Добавляем терияки и мед, жарим вымакивая в соусе, чтобы филе полностью были покрыты терияки.
  5. Сразу подаем к гарниру, посыпаем по желанию кунжутом и зеленым луком.

Ранее "Телеграф" делился рецептом универсального сырного соуса, который можно приготовить за 10 минут. А также мы рассказывали, как вкусно запечь картофель с мясом в духовке.

Теги:
#Рецепт #Мясо