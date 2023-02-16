Рецепт вкусного и эффектного торта без выпечки: как приготовить сметанник "Зебра" со вкусом пломбира (видео)
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Такой торт станет главным акцентом праздничного ужина
Если нет возможности воспользоваться духовым шкафом, то ваш идеальный вариант – десерт без выпечки. Сметанник "Зебра" получается невероятно вкусным, напоминая любимое мороженое. Полосы же делают подачу очень эффектной.
Рецепт торта без выпечки "Зебра" со вкусом пломбира рассказывает фудблог anny.cooking в Инстаграм. Такой сметанник можно смело подавать на праздничном застолье, гости придут в восторг!
Рецепт сметанника "Зебра" без выпечки
Ингредиенты:
- 250 г шоколадного печень
- 125 г сливочного масла
- 25 г желатина + 100 мл молока
- 500 г сметаны
- 300 мл сгущенки
- 250 мл сливок 33-36% жирности
- 40 г какао
Способ приготовления:
- Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и формируем корж в форме, застеленной пергаментом. Охлаждаем.
- Желатин заливаем холодным молоком и оставляем для набухания.
- Соединяем сметану со сгущенкой.
- Отдельно взбиваем очень холодные сливки до мягких пиков.
- Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем к сметане со сгущенкой. Смешиваем венчиком, добавляем взбитые сливки, смешиваем лопаткой и делим поровну массу на две посуды.
- Добавляем к сметанной массе какао, смешиваем.
- Выливаем на остывший корж часть массы из какао, часть сметанную — и так до конца. Масса быстро застывает, поэтому действуем быстро! Делаем рисунок и отправляем на ночь в холодильник.
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