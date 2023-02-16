Рецепт вкусного и эффектного торта без выпечки: как приготовить сметанник "Зебра" со вкусом пломбира (видео)

Такой торт станет главным акцентом праздничного ужина

Если нет возможности воспользоваться духовым шкафом, то ваш идеальный вариант – десерт без выпечки. Сметанник "Зебра" получается невероятно вкусным, напоминая любимое мороженое. Полосы же делают подачу очень эффектной.

Рецепт торта без выпечки "Зебра" со вкусом пломбира рассказывает фудблог anny.cooking в Инстаграм. Такой сметанник можно смело подавать на праздничном застолье, гости придут в восторг!

Рецепт сметанника "Зебра" без выпечки

Ингредиенты:

250 г шоколадного печень

125 г сливочного масла

25 г желатина + 100 мл молока

500 г сметаны

300 мл сгущенки

250 мл сливок 33-36% жирности

40 г какао

Способ приготовления:

Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и формируем корж в форме, застеленной пергаментом. Охлаждаем. Желатин заливаем холодным молоком и оставляем для набухания. Соединяем сметану со сгущенкой. Отдельно взбиваем очень холодные сливки до мягких пиков. Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем к сметане со сгущенкой. Смешиваем венчиком, добавляем взбитые сливки, смешиваем лопаткой и делим поровну массу на две посуды. Добавляем к сметанной массе какао, смешиваем. Выливаем на остывший корж часть массы из какао, часть сметанную — и так до конца. Масса быстро застывает, поэтому действуем быстро! Делаем рисунок и отправляем на ночь в холодильник.

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