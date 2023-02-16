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Рецепт вкусного и эффектного торта без выпечки: как приготовить сметанник "Зебра" со вкусом пломбира (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Подача торт не оставляет равнодушным Новость обновлена 16 февраля 2023, 11:27
Подача торт не оставляет равнодушным. Фото damndelicious.net

Такой торт станет главным акцентом праздничного ужина

Если нет возможности воспользоваться духовым шкафом, то ваш идеальный вариант – десерт без выпечки. Сметанник "Зебра" получается невероятно вкусным, напоминая любимое мороженое. Полосы же делают подачу очень эффектной.

Рецепт торта без выпечки "Зебра" со вкусом пломбира рассказывает фудблог anny.cooking в Инстаграм. Такой сметанник можно смело подавать на праздничном застолье, гости придут в восторг!

Рецепт сметанника "Зебра" без выпечки

Ингредиенты:

  • 250 г шоколадного печень
  • 125 г сливочного масла
  • 25 г желатина + 100 мл молока
  • 500 г сметаны
  • 300 мл сгущенки
  • 250 мл сливок 33-36% жирности
  • 40 г какао

Способ приготовления:

  1. Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и формируем корж в форме, застеленной пергаментом. Охлаждаем.
  2. Желатин заливаем холодным молоком и оставляем для набухания.
  3. Соединяем сметану со сгущенкой.
  4. Отдельно взбиваем очень холодные сливки до мягких пиков.
  5. Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем к сметане со сгущенкой. Смешиваем венчиком, добавляем взбитые сливки, смешиваем лопаткой и делим поровну массу на две посуды.
  6. Добавляем к сметанной массе какао, смешиваем.
  7. Выливаем на остывший корж часть массы из какао, часть сметанную — и так до конца. Масса быстро застывает, поэтому действуем быстро! Делаем рисунок и отправляем на ночь в холодильник.

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#Рецепт #Торт #Сметанник