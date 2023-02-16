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Блинчики будут таять во рту: рецепт, которым пользовались наши бабушки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Узнайте, как приготовить вкусные блинчики с сыром — рецепт
Узнайте, как приготовить вкусные блинчики с сыром — рецепт. Фото omactiv.md

Простой способ приготовления, в рецептуре которого нет муки

Очень вкусные и нежные блинчики с домашним сыром станут коронным блюдом на вашем столе на Масленицу — народный праздник, который в 2023 году начинается с 20 февраля.

Предлагаем бабушкин рецепт, по которому блинчики получаются невероятно вкусными. Готовятся они быстро и просто, и без муки, пишут на сайте "Коліжанка". А благодаря крахмалу и молоку вкусности буквально тают во рту!

Как приготовить блинчики с сыром

Приготовление:

  • 500 г молока
  • 300 г творога
  • шесть яиц
  • 100-120 г крахмала
  • 20 г подсолнечного масла
  • сметана, сливочное масло и сахар – по вкусу

Приготовление:

  1. Сначала взбиваем пять яиц с сахаром, а затем, не переставая помешивать, добавляем крахмал. Следите, чтобы не было комочков.
  2. Вливаем сначала подсолнечное масло, затем молоко, перемешиваем и оставляем в покое на 15 минут.
  3. Сковороду смазываем салом или растительным маслом. Блинчики жарим с одной стороны.
  4. Чтобы приготовить начинку, смешаем яйца, творог и сахар. Кто любит, можно добавить мак или изюм.
  5. Выкладываем начинку и сворачиваем блинчики рулетом.
  6. Блинчики складываем в кастрюлю, котел или горшок. Слои промазываем сметаной или размягченным сливочным маслом.
  7. Духовку выставляем на 180 градусов и готовим блины в ней 15 минут.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные блины на дрожжах. По словам кулинара Евгения Клопотенко, в блюде получаются идеальные дырочки.

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