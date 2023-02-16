Блинчики будут таять во рту: рецепт, которым пользовались наши бабушки

Простой способ приготовления, в рецептуре которого нет муки

Очень вкусные и нежные блинчики с домашним сыром станут коронным блюдом на вашем столе на Масленицу — народный праздник, который в 2023 году начинается с 20 февраля.

Предлагаем бабушкин рецепт, по которому блинчики получаются невероятно вкусными. Готовятся они быстро и просто, и без муки, пишут на сайте "Коліжанка". А благодаря крахмалу и молоку вкусности буквально тают во рту!

Как приготовить блинчики с сыром

Приготовление:

500 г молока

300 г творога

шесть яиц

100-120 г крахмала

20 г подсолнечного масла

сметана, сливочное масло и сахар – по вкусу

Приготовление:

Сначала взбиваем пять яиц с сахаром, а затем, не переставая помешивать, добавляем крахмал. Следите, чтобы не было комочков. Вливаем сначала подсолнечное масло, затем молоко, перемешиваем и оставляем в покое на 15 минут. Сковороду смазываем салом или растительным маслом. Блинчики жарим с одной стороны. Чтобы приготовить начинку, смешаем яйца, творог и сахар. Кто любит, можно добавить мак или изюм. Выкладываем начинку и сворачиваем блинчики рулетом. Блинчики складываем в кастрюлю, котел или горшок. Слои промазываем сметаной или размягченным сливочным маслом. Духовку выставляем на 180 градусов и готовим блины в ней 15 минут.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные блины на дрожжах. По словам кулинара Евгения Клопотенко, в блюде получаются идеальные дырочки.