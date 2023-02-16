Идеальное яйцо пашот, которое сможет приготовить каждый: пошаговый рецепт (видео)

Аппетитное яйцо пашот отлично дополнит шпинат и тост

Яйца – базовый элемент любого рациона. Вы можете сварить их, чтобы желток остался жидким, или приготовить вкусное яйцо пашот на завтрак. Чтобы облегчить кулинарный процесс, воспользуйтесь пошаговой инструкций.

Рецепт идеальных яиц пашот со шпинатом и тостом рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм. Для более красивой формы кулинар советует процедить яйцо, отделив второстепенный белок. Чтобы просмотреть видео, перейдите в конец материала.

Как приготовить яйцо пашот

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Уксус винный (или яблочный) – 30 г

Шпинат – 500 г

Белое вино — 50 г

Сливочное масло — 30 г

Сливки жирные – 80 г

Тостовый хлеб – 2 шт.

Способ приготовления:

Возьмите кастрюлю радиусом 24 см (можно немного меньше). Наливаем 2 литра воды. Добавляем укус и доводим до кипения. Разбиваете яйцо, желток должен остаться целым. Процедите яйцо, чтобы отошел второстепенный белок. Когда вода закипела, сделайте небольшой огонь. Венчиком сделайте воронку и резко вылейте в воронку яйцо. Через две минуты достаньте яйцо. Выложите на бумажное полотенце. Тем временем на сковороде разогрейте сливочное масло. Пропассируйте шпинат. Добавьте вина и дайте ему выпариться. Добавьте сливки. Протушите минуту. Добавьте пармезан. И протушите еще одну минуту. На поджаренный тост выложите шпинат, сверху яйцо.

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