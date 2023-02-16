Рецепт аппетитной картошечки с хрустящей корочкой: проще некуда
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Из преимуществ рецепта — картофель чистить не нужно
Самый популярный гарнир, который подходит как для мяса, так и для рыбы, — это блюда из картошки. Это может быть — "традиционное" пюре, картофельная запеканку с овощами, запеченный картофель с беконом в духовке. Или же любимый многими картофель с золотистой корочкой, который можно либо пожарить на сковороде, либо также приготовить в духовке.
Кулинарный блогер по ником simple.food.pp в Инстаграм поделился рецептом именно такой аппетитной картошки с корочкой из духовки.
Картошка с хрустящей корочкой в духовке: рецепт
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. яблочного уксуса
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного перца
- 900 гр маленького картофеля
Для подачи:
- Соль и измельченный свежий чеснок
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220°.
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, 2 столовые ложки уксуса, соль и перец.
- Картофель хорошо вымойте (не очищая) и разрежьте пополам. После выложите на противень, полейте смесью и перемешайте.
- Уложите картофель срезанной стороной вниз и запекайте до мягкости при прокалывании вилкой ~35-40 минут, перемешивая картофель дважды или трижды для получения золотистой корочки.
- Добавьте оставшуюся столовую ложку уксуса в приготовленный картофель и перемешайте. Посыпьте солью и по желанию чесноком.
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