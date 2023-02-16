Рецепт аппетитной картошечки с хрустящей корочкой: проще некуда

Из преимуществ рецепта — картофель чистить не нужно

Самый популярный гарнир, который подходит как для мяса, так и для рыбы, — это блюда из картошки. Это может быть — "традиционное" пюре, картофельная запеканку с овощами, запеченный картофель с беконом в духовке. Или же любимый многими картофель с золотистой корочкой, который можно либо пожарить на сковороде, либо также приготовить в духовке.

Кулинарный блогер по ником simple.food.pp в Инстаграм поделился рецептом именно такой аппетитной картошки с корочкой из духовки.

Картошка с хрустящей корочкой в духовке: рецепт

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. яблочного уксуса

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного перца

900 гр маленького картофеля

Для подачи:

Соль и измельченный свежий чеснок

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220°. В небольшой миске смешайте оливковое масло, 2 столовые ложки уксуса, соль и перец. Картофель хорошо вымойте (не очищая) и разрежьте пополам. После выложите на противень, полейте смесью и перемешайте. Уложите картофель срезанной стороной вниз и запекайте до мягкости при прокалывании вилкой ~35-40 минут, перемешивая картофель дважды или трижды для получения золотистой корочки. Добавьте оставшуюся столовую ложку уксуса в приготовленный картофель и перемешайте. Посыпьте солью и по желанию чесноком.

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