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Рецепт аппетитной картошечки с хрустящей корочкой: проще некуда

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Картошка с хрустящей корочкой в духовке - рецепт
Картошка с хрустящей корочкой в духовке - рецепт. Фото pexels.com

Из преимуществ рецепта — картофель чистить не нужно

Самый популярный гарнир, который подходит как для мяса, так и для рыбы, — это блюда из картошки. Это может быть — "традиционное" пюре, картофельная запеканку с овощами, запеченный картофель с беконом в духовке. Или же любимый многими картофель с золотистой корочкой, который можно либо пожарить на сковороде, либо также приготовить в духовке.

Кулинарный блогер по ником simple.food.pp в Инстаграм поделился рецептом именно такой аппетитной картошки с корочкой из духовки.

Картошка с хрустящей корочкой в духовке: рецепт

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. яблочного уксуса
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного перца
  • 900 гр маленького картофеля

Для подачи:

  • Соль и измельченный свежий чеснок

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220°.
  2. В небольшой миске смешайте оливковое масло, 2 столовые ложки уксуса, соль и перец.
  3. Картофель хорошо вымойте (не очищая) и разрежьте пополам. После выложите на противень, полейте смесью и перемешайте.
  4. Уложите картофель срезанной стороной вниз и запекайте до мягкости при прокалывании вилкой ~35-40 минут, перемешивая картофель дважды или трижды для получения золотистой корочки.
  5. Добавьте оставшуюся столовую ложку уксуса в приготовленный картофель и перемешайте. Посыпьте солью и по желанию чесноком.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных котлет, как у бабушки. А также мы рассказывали, какие два ингредиента добавить в процессе жарки к мясу, чтобы оно получилось сочным.

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#Рецепт #Картошка