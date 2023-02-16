Торт из блинов, который обязательно украдет ваше сердце: интересный рецепт к Масленице (видео)
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Такой легкий и нежный, что напомнит вам вкус лета
Если у вас нет идей, кроме как приготовить обычные, хотя и вкусные блинчики или блины в Масленицу, которая в 2023 году начинается с 20 февраля, то у нас есть хорошие новости! Разнообразьте праздничное меню блинным ягодным тортом.
Он настолько прост, легок и нежен, что 100% напомнит вам вкус лета, подчеркивает украинский фудблогер Анна. Очень интересный и эффектный рецепт десерта, который понравится всем сладкоежкам!
Как приготовить блинный ягодный торт
Ингредиенты:
Для шоколадных блинов:
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара, щепотка соли
- 500 мл молока
- 170 г муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 30 г какао
- 3 ст. л. масла
- красный краситель, ваниль
Для конфи:
- 400 г вишни или других ягод
- 80 мл воды
- 80 г сахара
- 20 г крахмала
Для крема:
- 350 г сливок 33-36%
- 300 г сметаны 20-30%
- 100 г сахарной пудры
Приготовление:
- Для блинчиков соединяем все ингредиенты, взбиваем блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.
- Делаем конфи: размораживаем ягоды (в этом рецепте клубника) сбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал, и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.
- Делаем крем: соединяем все ингредиенты (должны быть очень холодные) и взбиваем до пышности (примерно 5-6 мин) миксером.
- 9 блинов смазываем кремом и конфи. 1 блинчик = 1,5 ст. л. крема + 1 ст. л. конфи, и скручиваем их.
- Складываем торт в кольцо диаметром 18 см, как на видео ниже.
- Кладем торт в холодильник на 1-2 часа. Затем украшаем и подаем к столу.
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