Торт из блинов, который обязательно украдет ваше сердце: интересный рецепт к Масленице (видео)

Такой легкий и нежный, что напомнит вам вкус лета

Если у вас нет идей, кроме как приготовить обычные, хотя и вкусные блинчики или блины в Масленицу, которая в 2023 году начинается с 20 февраля, то у нас есть хорошие новости! Разнообразьте праздничное меню блинным ягодным тортом.

Он настолько прост, легок и нежен, что 100% напомнит вам вкус лета, подчеркивает украинский фудблогер Анна. Очень интересный и эффектный рецепт десерта, который понравится всем сладкоежкам!

Как приготовить блинный ягодный торт

Ингредиенты:

Для шоколадных блинов:

2 яйца

2 ст. л. сахара, щепотка соли

500 мл молока

170 г муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

30 г какао

3 ст. л. масла

красный краситель, ваниль

Для конфи:

400 г вишни или других ягод

80 мл воды

80 г сахара

20 г крахмала

Для крема:

350 г сливок 33-36%

300 г сметаны 20-30%

100 г сахарной пудры

Приготовление:

Для блинчиков соединяем все ингредиенты, взбиваем блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 см. Делаем конфи: размораживаем ягоды (в этом рецепте клубника) сбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал, и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем. Делаем крем: соединяем все ингредиенты (должны быть очень холодные) и взбиваем до пышности (примерно 5-6 мин) миксером. 9 блинов смазываем кремом и конфи. 1 блинчик = 1,5 ст. л. крема + 1 ст. л. конфи, и скручиваем их. Складываем торт в кольцо диаметром 18 см, как на видео ниже. Кладем торт в холодильник на 1-2 часа. Затем украшаем и подаем к столу.

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