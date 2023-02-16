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Торт из блинов, который обязательно украдет ваше сердце: интересный рецепт к Масленице (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Блинный ягодный торт
Блинный ягодный торт. Фото Скриншот видео

Такой легкий и нежный, что напомнит вам вкус лета

Если у вас нет идей, кроме как приготовить обычные, хотя и вкусные блинчики или блины в Масленицу, которая в 2023 году начинается с 20 февраля, то у нас есть хорошие новости! Разнообразьте праздничное меню блинным ягодным тортом.

Он настолько прост, легок и нежен, что 100% напомнит вам вкус лета, подчеркивает украинский фудблогер Анна. Очень интересный и эффектный рецепт десерта, который понравится всем сладкоежкам!

Как приготовить блинный ягодный торт

Ингредиенты:

Для шоколадных блинов:

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара, щепотка соли
  • 500 мл молока
  • 170 г муки
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 30 г какао
  • 3 ст. л. масла
  • красный краситель, ваниль

Для конфи:

  • 400 г вишни или других ягод
  • 80 мл воды
  • 80 г сахара
  • 20 г крахмала

Для крема:

  • 350 г сливок 33-36%
  • 300 г сметаны 20-30%
  • 100 г сахарной пудры

Приготовление:

  1. Для блинчиков соединяем все ингредиенты, взбиваем блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.
  2. Делаем конфи: размораживаем ягоды (в этом рецепте клубника) сбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал, и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.
  3. Делаем крем: соединяем все ингредиенты (должны быть очень холодные) и взбиваем до пышности (примерно 5-6 мин) миксером.
  4. 9 блинов смазываем кремом и конфи. 1 блинчик = 1,5 ст. л. крема + 1 ст. л. конфи, и скручиваем их.
  5. Складываем торт в кольцо диаметром 18 см, как на видео ниже.
  6. Кладем торт в холодильник на 1-2 часа. Затем украшаем и подаем к столу.

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