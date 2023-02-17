Со шкварочками вкуснее: простой рецепт ленивых вареников, которые готовили еще наши прабабушки

Рецепт прост и требует всего нескольких ингредиентов

Палюшки, или как их еще называют ленивые вареники — одно из традиционных блюд украинской кухни. Одно время их еще готовили наши прабабушки.

Об этом пишет "Коліжанка". Рецепт вкусного блюда прост и требует всего нескольких ингредиентов, а конечный результат всегда беспроигрышен. Особенно, если не пожалеете шкварок.

Как приготовить украинские палюшки

Ингредиенты:

отварной картофель – примерно 400 г,

1-2 яйца

1-2 стакана муки

1-2 ст.л. крахмала,

соль – по вкусу

Приготовление:

Отварной картофель растолочь и охладить, после охлаждения снова растолочь или пропустить через мясорубку до образования однородного мягкого пюре. Добавить муку и яйца. Посолить по вкусу. Замесить тугое тесто, при необходимости можно добавить 1-2 ст.л. крахмала, чтобы тесто было достаточно твердое. Сформировать пальчики и сразу варить в кипятке. В кипящую подсоленную воду бросить палюшки, довести до кипения, аккуратно помешивая. Варить 2 минуты. Готовые палюшки перемазать смальцем, присыпать шкварками, можно посыпать сыром и подавать.

Ранее популярная украинская фудблогерша поделилась еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с сыром. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.