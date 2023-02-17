Со шкварочками вкуснее: простой рецепт ленивых вареников, которые готовили еще наши прабабушки
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Рецепт прост и требует всего нескольких ингредиентов
Палюшки, или как их еще называют ленивые вареники — одно из традиционных блюд украинской кухни. Одно время их еще готовили наши прабабушки.
Об этом пишет "Коліжанка". Рецепт вкусного блюда прост и требует всего нескольких ингредиентов, а конечный результат всегда беспроигрышен. Особенно, если не пожалеете шкварок.
Как приготовить украинские палюшки
Ингредиенты:
- отварной картофель – примерно 400 г,
- 1-2 яйца
- 1-2 стакана муки
- 1-2 ст.л. крахмала,
- соль – по вкусу
Приготовление:
- Отварной картофель растолочь и охладить, после охлаждения снова растолочь или пропустить через мясорубку до образования однородного мягкого пюре.
- Добавить муку и яйца. Посолить по вкусу.
- Замесить тугое тесто, при необходимости можно добавить 1-2 ст.л. крахмала, чтобы тесто было достаточно твердое.
- Сформировать пальчики и сразу варить в кипятке.
- В кипящую подсоленную воду бросить палюшки, довести до кипения, аккуратно помешивая. Варить 2 минуты.
- Готовые палюшки перемазать смальцем, присыпать шкварками, можно посыпать сыром и подавать.
Ранее популярная украинская фудблогерша поделилась еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с сыром. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.