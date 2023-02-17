Укр

Со шкварочками вкуснее: простой рецепт ленивых вареников, которые готовили еще наши прабабушки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самые вкусные палюшки по-украински Новость обновлена 17 февраля 2023, 09:33
Самые вкусные палюшки по-украински. Фото sovkusom

Рецепт прост и требует всего нескольких ингредиентов

Палюшки, или как их еще называют ленивые вареники — одно из традиционных блюд украинской кухни. Одно время их еще готовили наши прабабушки.

Об этом пишет "Коліжанка". Рецепт вкусного блюда прост и требует всего нескольких ингредиентов, а конечный результат всегда беспроигрышен. Особенно, если не пожалеете шкварок.

Как приготовить украинские палюшки

Ингредиенты:

  • отварной картофель – примерно 400 г,
  • 1-2 яйца
  • 1-2 стакана муки
  • 1-2 ст.л. крахмала,
  • соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Отварной картофель растолочь и охладить, после охлаждения снова растолочь или пропустить через мясорубку до образования однородного мягкого пюре.
  2. Добавить муку и яйца. Посолить по вкусу.
  3. Замесить тугое тесто, при необходимости можно добавить 1-2 ст.л. крахмала, чтобы тесто было достаточно твердое.
  4. Сформировать пальчики и сразу варить в кипятке.
  5. В кипящую подсоленную воду бросить палюшки, довести до кипения, аккуратно помешивая. Варить 2 минуты.
  6. Готовые палюшки перемазать смальцем, присыпать шкварками, можно посыпать сыром и подавать.

Ранее популярная украинская фудблогерша поделилась еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с сыром. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Ленивые вареники