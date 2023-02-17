Рецепт превосходного торта с нежным кремом: готовится за 20 минут без духовки (видео)
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Такой торт приятно удивит ваших гостей
Существует много рецептов десертов, которые не требуют использования духовки. Без этого прибора даже можно приготовить вполне себе достойный вкусный торт с нежным кремом. Более того, можно обойтись и без миксера.
Простой рецепт торта, который готовится за 20 минут на сковороде, рассказывает фудблогерка Татьяна Шеремет в своем блоге в Инстаграм. Если ваша плита газовая, то в процессе приготовления вам даже не нужен свет, что невероятно удобно в нынешних реалиях. Такой торт идеально дополнит чаепитие.
Торт за 20 минут без духовки
Ингредиенты:
- сливочное масло – 120 г
- мука – 250 г
- сахар – 60 г
- щепотка соли
Для крема:
- сметана 20% — 500 г
- сахар – 120 г
- ванильный сахар – 10 г
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
- Просеянную муку смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, солью и сливочным маслом комнатной температуры в крошку.
- Высыпаем на разогретую сковороду, постоянно помешивая, жарим до красивого румяного цвета, снимаем с огня и пересыпаем в миску.
- Для крема в сотейник кладем сметану, яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал, ставим на огонь и постоянно помешивая, варим до загустения, снимаем с огня, добавляем масло, перемешиваем.
- Из общей крошки отсыпаем 4 ст. л., остаток делим на 4 части.
- Берем кольцо 18 см в диаметре, дно застилаем пергаментом. Послойно выкладываем, сначала одну часть крошки, потом горячий крем (лучше выкладывать, пока не остыл).
- Крошку, которую откладывали, засыпаем сверху, ставим в холодильник на ночь.
- Достаем торт из кольца (по краю формы проходим ножом).
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