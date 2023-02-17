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Не нужно раскатывать коржи и взбивать крем: чудо-рецепт медовика без выпечки (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вкусный торт можно приготовить даже без духовки Новость обновлена 17 февраля 2023, 14:36
Вкусный торт можно приготовить даже без духовки. Фото BBC Food

Этот изумительный рецепт вы с легкостью приготовите на сковороде

Не всегда есть возможность приготовить выпечку в духовку, поэтому существует масса рецептов десертов без выпечки. Даже любимый многими торт-медовик вы сможете легко сделать, используя лишь сковороду. Более того, вам не придется мучительно раскатывать коржи, да и крем можно приготовить такой, что не требует использования миксера.

Рецепт медовика без выпечки публикует фудблогерка kelbas_v в Instagram. Торт получается очень вкусным, коржи пропитанными, а крем — нежным и воздушным. Для этого потрясающего десерта запаситесь самыми традиционными продуктами, пергаментом и удобной сковородой.

Ингредиенты:

  • 120 г меда
  • 1,5 ч. л. соды
  • 150 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 300 г муки

Крем:

  • 600 г жирной сметаны (от 20%)
  • 80-100 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Кладем мед в кастрюлю, на маленьком огне доводим почти до кипения, всыпаем соду и начинаем активно помешивать. Масса будет пениться и постепенно темнеть, главное, держать маленький огонь и помешивать мед с содой, пока они не станут карамельного цвета, а это примерно 2 минуты. Снимаем карамельную массу с огня и добавляем сливочное масло, размешиваем до однородности, даем остыть.
  2. Яйца взбить с сахаром венчиком или миксером 2-3 минуты. К яйцам постепенно вливаем остывшую медово-масляную смесь, перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем. Сначала тесто будет жидкое, но потом начнет густеть.
  3. Прогреваем сковороду и убавляем огонь до среднего, кладем лист пергамента, смазываем его немного растительным маслом, выливаем на пергамент где-то 3-4 ст. л. теста и разравниваем по сковороде. Накрываем крышкой и печем примерно 5-7 минут. Открываем крышку и вытаскиваем корж из сковороды за края пергамента, кладем на тарелку, через минуту (как немного остынет) берем пергамент снизу и переворачиваем сырым краем коржа вниз на сковороду. Пергамент снимаем, накрываем крышкой и печем еще 3 минуты.
  4. Ложкой смешиваем сметану с сахарной пудрой.
  5. На дно тарелки кладем немного крема, сверху – первый корж – крем – корж, и так до конца. Тщательно смажьте верх и бока торта кремом, один корж перемните в крошки и посыпьте медовик.
  6. Отправьте на 4-8 часов в холодильник, чтобы торт пропитался. Коржи хорошо впитывают крем и выровняются.

Ранее "Телеграф" делился рецептом быстрой пиццы. Для приготовления блюда понадобится обычный лаваш.

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#Рецепт #Торт #Медовик