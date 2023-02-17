Хрустящий снаружи и мягкий и нежный внутри: секрет приготовления идеального картофеля фри

Возьмите эти советы на вооружение и удивляйте своих родных вкуснейшим блюдом

Картофель фри — это очень вкусное дополнение ко многим мясным блюдам, и наверняка любимый гарнир большинства детей и взрослых. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими советами и хитростями приготовление этого блюда, чтобы вы могли самостоятельно приготовить идеальный картофель фри дома.

Во-первых, сначала нужно обратить внимание на сковороду, на которой вы жарите картошку, пишет портал santeplus. Более опытные повара отмечают, что лучше всего выбирать чугунную сковороду или сковороду с антипригарным покрытием. Также очень важно, чтобы была крышка. Кроме этого, обратите внимание на правильный выбор картофеля для жарки.

Также очень важной составляющей идеального картофеля фри является масло для жарки. Сливочное масло абсолютно не подходит для приготовления хрустящей картошки фри, а вот небольшое количество оливкового масла, смешанного с подсолнечным (3 ложки оливкового масла на четверть литра подсолнечного масла) — подойдет идеально.

Помимо этого, перед приготовлением, желательно опустить картофель в холодную воду на нескольких минут. Затем промокните овощ бумажными полотенцами и приступайте к готовке. Благодаря этому совету картофель будет хрустящим снаружи и мягким внутри.

Рецепт идеального картофеля фри

Возьмите сковороду с высокими бортами и налейте в нее достаточное количество масла. Разогрейте масло, и когда оно достигнет примерно 160°, опустите в него хорошо просушенный картофель. Обжарьте картофель фри в течение 5 минут, затем слейте воду. Поднимите температуру масла примерно до 180°, и затем снова обжарьте картофель фри еще 3–4 минуты. Выложите картофель на бумажные полотенца, слегка приправьте солью и подавайте к столу.

Стоит отметить, что в общем, можно использовать любые приправы для картофеля фри (петрушку, чеснок, куркуму или даже перец). Можно даже смешать несколько специй, однако при их добавлении картофелю нужно быть осторожными, чтобы добавить их в нужное время. Сухие специи, например, очень легко подгорают, если добавить их в самом начале приготовления.

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