Знаменитый львовский сырник: рецепт, по которому готовили в старину (фото, видео)
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Один необычный для этого блюда ингредиент точно вас удивит
Уже с 20 февраля начинается Масленичная неделя — важный народный праздник, который украинцы отмечают в конце зимы. Одна из главных традиций Масленицы – выпекать много блинов, а также блюд с сыром и творогом. Предлагаем приготовить на праздник знаменитую украинскую выпечку – львовский сырник.
Ниже представлен вариант старинного рецепта сырника, среди ингредиентов которого есть вареный картофель. Вероятно, его добавляли в процессе приготовления вместо крахмала. Рецептом львовского сырника с курагой поделилась украинская фудблогерша Ольга в Инстаграме.
Как приготовить львовский сырник с курагой
Ингредиенты:
- Творог – 600 граммов (желательно жирный домашний, или просто жирный)
- Яйца — 4 штуки
- Масло комнатной температуры – 100 граммов
- Сахар — 150 граммов
- Вареный картофель — 1 штука
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Лимонная цедра – 1 ч.л.
- Ванильный сахар
- Сухофрукты – 150 граммов (здесь — курага)
Приготовление:
- Курагу залить кипятком.
- Сыр взбить блендером. Вареный картофель натереть на мелкой терке. Добавить желтки, сахар и ванильный сахар. Все хорошо перемешать. Добавить масло и снова вымешать. Всыпать цедру лимона, порезанную курагу и разрыхлитель.
- Белки хорошо взбить в состояние пены, и несколькими подходами ввести в сыр и все хорошо вымешать.
- Форму застелить пергаментом, вылить творожную массу. Выпекать сырник час-полтора при температуре 180 градусов. Сырник готов, когда серединка не трясется, как в чизкейке.
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