Тыквенные, с твердым сыром и маком: топ-5 необычных рецептов блинов, которые стоит приготовить на Масленицу 2023
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Обязательно попробуйте приготовить блины по одному из этих рецептов
Одна из главных традиций на Масленицу, которая в 2023 году празднуется с 20 по 26 февраля – это выпекать много блинов. Поскольку празднование проходит целую неделю, будьте готовы к тому, что блинов нужно готовить очень много. Так почему бы каждый день не готовить разные варианты?
"Телеграф" собрал для вас топ-5 разных, вкуснейших и необычных рецептов блинов. Среди них как сладкие, так и соленые варианты. Все они готовятся довольно просто, потому выйдут даже у неопытных домохозяек.
Топ-5 необычных рецептов блинов
Блинчики с твердым сыром
Рецептом поделилась кулинарный блоггер под ником cook_julija_simonchuk на своей странице в Инстаграме. Из указанного количества ингредиентов выходит 15-17 блинов.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- мука — 200 г;
- яйца — 2 шт;
- масло – 4 ст.л;
- разрыхлитель — 1 ч.л;
- сахар – 2 ст.л;
- соль – 1 ч.л;
- сыр твердый — 150 г;
- зелень (укроп) – по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца слегка взбейте с сахаром и солью, добавьте молоко (немножко теплое), перемешайте до однородности.
- Добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, взбейте все блендером до однородности. Затем добавьте растительное масло и натертый на мелкую терку сыр и снова перемешайте все до однородной консистенции.
- Жарим блины на сковороде с обеих сторон.
Блинчики с сыром и зеленью
На их приготовление вам понадобится 20-25 минут, отмечает блоггер под ником anny.cooking в Инстаграме. А из указанного количества продуктов выходит 15-16 блинов, которые можно подавать как налегке, так и с разными начинками.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 ч.л. соли без горки
- 1 ч.л. сахара
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 500 мл молока
- 100 г твердого сыра
- 2 ст.л. масла растительного
- горстка зелени (лук + укроп)
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Способ приготовления:
- Натираем на средней или мелкой терке твердый творог. Измельчаем зелень.
- Смешиваем яйца с сахаром и солью. Просеиваем муку к яйцам и добавляем разрыхлитель, перемешиваем. По немного добавляем теплое молоко, масло, натертый сыр и нарезанную зелень.
- Жарим на антипригарной сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
Крепы с маком
Крепы – это французские тонкие бездрожжевые блины на молоке, отличающиеся легкостью и нежностью. Такие блины они буквально тают во рту, пишет участница шоу "Мастер Шеф" кулинар Елена Дяченко у себя в Инстаграм.
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл
- мука – 200 гр
- яйцо – 2 шт
- масло растительное – 75 мл
- сахар – 55 гр
- мак кондитерский – 30 гр
- сливочное масло — для жарки
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Взбить яйца. Добавить молоко и растительное масло, всыпать соль и сахар. Взбивать пока сахар не растворится
- Добавить порционную муку, не допуская образования комков. Всыпать мак, перемешать. Оставить на 10-12 мин
- Разогреть блинную сковороду, смазать поверхность сливочным маслом
- Порционно наливая блинную смесь на сковороду тонким слоем, обжарить блины с двух сторон по 1 мин.
- Подают французские маковые блины с фруктовым джемом, кленовым или шоколадным сиропом.
Блинчики на майонезе "Нежные"
Как отмечает кулинарный блоггер под ником cocinadeliciosa89 у себя в блоге в Инстаграме, такие блины никогда не рвутся, а жарить их можно без масла на сухой сковороде.
Ингредиенты:
- 0,5 л теплой воды
- 9 ст. л. муки
- 2 ст. л. майонеза
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 15 г ванильного сахара
- 2 ст. л. растительного масла
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Взбейте миксером или венчиком майонез, яйца, сахар, соль и ванильный сахар.
- Добавьте теплую воду и просеянную муку. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков и налейте растительное масло.
- Дайте отдохнуть тесту 20 минут.
- Смажьте сковороду растительным маслом, но только один раз – в начале жарки, поставьте ее на средний огонь. Небольшое количество теста равномерно распределите по поверхности сковороды и обжаривайте блины по 1-2 минуты с каждой стороны.
Тыквенные блины
Этим вкусным рецептом поделилась на своей странице Инстаграм фудблогер Венгель Татьяна.
Ингредиенты:
- 200-250 г тыквенного пюре
- 2 яйца
- 350-400 мл молока
- 150 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 2 ст.л.сахара
- соль
- 1 ч.л.корицы
- 1/4 ч.л.мускатного ореха
- 2-3 ст.л.масла
Способ приготовления:
- Тыкву почистить, нарезать небольшими кусками, залить немного водой и протушить до готовности. Воду слить, тыкву пробить блендером, дать остыть.
- Соединить яйца с сахаром, солью, мускатным орехом и корицей.
- Добавить тыквенное пюре и перемешать.
- Влить молоко и добавить муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать, влить масло, тесто должно быть жидкое. Оставить тесто на 20 минут.
- Жарить блины на разогретой сковороде.
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