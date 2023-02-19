Тыквенные, с твердым сыром и маком: топ-5 необычных рецептов блинов, которые стоит приготовить на Масленицу 2023

Обязательно попробуйте приготовить блины по одному из этих рецептов

Одна из главных традиций на Масленицу, которая в 2023 году празднуется с 20 по 26 февраля – это выпекать много блинов. Поскольку празднование проходит целую неделю, будьте готовы к тому, что блинов нужно готовить очень много. Так почему бы каждый день не готовить разные варианты?

"Телеграф" собрал для вас топ-5 разных, вкуснейших и необычных рецептов блинов. Среди них как сладкие, так и соленые варианты. Все они готовятся довольно просто, потому выйдут даже у неопытных домохозяек.

Топ-5 необычных рецептов блинов

Блинчики с твердым сыром

Рецептом поделилась кулинарный блоггер под ником cook_julija_simonchuk на своей странице в Инстаграме. Из указанного количества ингредиентов выходит 15-17 блинов.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

мука — 200 г;

яйца — 2 шт;

масло – 4 ст.л;

разрыхлитель — 1 ч.л;

сахар – 2 ст.л;

соль – 1 ч.л;

сыр твердый — 150 г;

зелень (укроп) – по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца слегка взбейте с сахаром и солью, добавьте молоко (немножко теплое), перемешайте до однородности. Добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, взбейте все блендером до однородности. Затем добавьте растительное масло и натертый на мелкую терку сыр и снова перемешайте все до однородной консистенции. Жарим блины на сковороде с обеих сторон.

Блинчики с сыром и зеленью

На их приготовление вам понадобится 20-25 минут, отмечает блоггер под ником anny.cooking в Инстаграме. А из указанного количества продуктов выходит 15-16 блинов, которые можно подавать как налегке, так и с разными начинками.

Ингредиенты:

2 яйца

1 ч.л. соли без горки

1 ч.л. сахара

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

500 мл молока

100 г твердого сыра

2 ст.л. масла растительного

горстка зелени (лук + укроп)

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Способ приготовления:

Натираем на средней или мелкой терке твердый творог. Измельчаем зелень. Смешиваем яйца с сахаром и солью. Просеиваем муку к яйцам и добавляем разрыхлитель, перемешиваем. По немного добавляем теплое молоко, масло, натертый сыр и нарезанную зелень. Жарим на антипригарной сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Крепы с маком

Крепы – это французские тонкие бездрожжевые блины на молоке, отличающиеся легкостью и нежностью. Такие блины они буквально тают во рту, пишет участница шоу "Мастер Шеф" кулинар Елена Дяченко у себя в Инстаграм.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл

мука – 200 гр

яйцо – 2 шт

масло растительное – 75 мл

сахар – 55 гр

мак кондитерский – 30 гр

сливочное масло — для жарки

соль — щепотка

Способ приготовления:

Взбить яйца. Добавить молоко и растительное масло, всыпать соль и сахар. Взбивать пока сахар не растворится Добавить порционную муку, не допуская образования комков. Всыпать мак, перемешать. Оставить на 10-12 мин Разогреть блинную сковороду, смазать поверхность сливочным маслом Порционно наливая блинную смесь на сковороду тонким слоем, обжарить блины с двух сторон по 1 мин. Подают французские маковые блины с фруктовым джемом, кленовым или шоколадным сиропом.

Блинчики на майонезе "Нежные"

Как отмечает кулинарный блоггер под ником cocinadeliciosa89 у себя в блоге в Инстаграме, такие блины никогда не рвутся, а жарить их можно без масла на сухой сковороде.

Ингредиенты:

0,5 л теплой воды

9 ст. л. муки

2 ст. л. майонеза

2 яйца

2 ст. л. сахара

15 г ванильного сахара

2 ст. л. растительного масла

щепотка соли

Способ приготовления:

Взбейте миксером или венчиком майонез, яйца, сахар, соль и ванильный сахар. Добавьте теплую воду и просеянную муку. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков и налейте растительное масло. Дайте отдохнуть тесту 20 минут. Смажьте сковороду растительным маслом, но только один раз – в начале жарки, поставьте ее на средний огонь. Небольшое количество теста равномерно распределите по поверхности сковороды и обжаривайте блины по 1-2 минуты с каждой стороны.

Тыквенные блины

Этим вкусным рецептом поделилась на своей странице Инстаграм фудблогер Венгель Татьяна.

Ингредиенты:

200-250 г тыквенного пюре

2 яйца

350-400 мл молока

150 г муки

5 г разрыхлителя

2 ст.л.сахара

соль

1 ч.л.корицы

1/4 ч.л.мускатного ореха

2-3 ст.л.масла

Способ приготовления:

Тыкву почистить, нарезать небольшими кусками, залить немного водой и протушить до готовности. Воду слить, тыкву пробить блендером, дать остыть. Соединить яйца с сахаром, солью, мускатным орехом и корицей. Добавить тыквенное пюре и перемешать. Влить молоко и добавить муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать, влить масло, тесто должно быть жидкое. Оставить тесто на 20 минут. Жарить блины на разогретой сковороде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает ежедневно недели на Масленицу. Все семь дней насыщены интересными традициями и обычаями.