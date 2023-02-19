Печеные сосиски в тесте: рецепт простой в приготовлении и очень вкусной закуски
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Достаточно простой, но оригинальный рецепт приготовления сосисок в тесте
Если вы еще не знаете как приготовить печеные сосиски в тесте, то запоминайте. Вашему вниманию – простая в приготовлении и очень вкусная закуска, которая отлично подойдет как для завтрака, так и для пикника на природе.
Как отмечает кулинарный блоггер под ником kuhari в инстаграме, тесто на такие сосиски получается очень мягким и воздушным. Также дополнить начинку можно ломтиком сыра или соусом.
Печеные сосиски в тесте: рецепт
Ингредиенты:
- Вода — 300 миллилитров
- Сахар — 1 чайная кровать
- Дрожжи — 1 чайная ложка
- Соль – 1-2 чайных ложек
- Мука – 750-800 грамм
- Сливочное масло – 50 грамм
- Яйцо – 1 штука (+ 1 желток)
- Сода — 1 щепотка
- Сосиски — 14-16 штук
Способ приготовления:
- В первую очередь нужно замесить тесто. В небольшом количестве теплой воды растворить дрожжи и сахар. Добавить щепотку соли, просеянную муку и взбитое яйцо. Влить растопленное сливочное масло. Замесить тесто и накрыть его чистым полотенцем. Оставить в тепле примерно на 1 час. Для сокращения времени можно приобрести уже готовое тесто, как дрожжевое, так и слоеное.
- Готовое тесто нужно разделить на небольшие шарики. Затем каждый скачать в длинный жгутик.
- Этими жгутиками теста нужно обернуть сосиску.
- Теперь интересный нюанс. В небольшой кастрюле нужно довести до кипения подсоленную воду. Опустить каждую сосиску на 30 секунд в кипящую воду, затем выложить на решетку.
- Противень смажьте небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Выложите сосиски на противень и отправьте в разогретую духовку. Для дополнительного блеска можно смазать сосиски взбитым желтком.
- Приблизительно через 15 минут печеные сосиски в тесте подрумянятся и будут готовы.
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