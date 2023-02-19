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Печеные сосиски в тесте: рецепт простой в приготовлении и очень вкусной закуски

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Сосиски в тесте рецепт Новость обновлена 19 февраля 2023, 13:31
Сосиски в тесте рецепт. Фото pinterest.com

Достаточно простой, но оригинальный рецепт приготовления сосисок в тесте

Если вы еще не знаете как приготовить печеные сосиски в тесте, то запоминайте. Вашему вниманию – простая в приготовлении и очень вкусная закуска, которая отлично подойдет как для завтрака, так и для пикника на природе.

Как отмечает кулинарный блоггер под ником kuhari в инстаграме, тесто на такие сосиски получается очень мягким и воздушным. Также дополнить начинку можно ломтиком сыра или соусом.

Печеные сосиски в тесте: рецепт

Ингредиенты:

  • Вода — 300 миллилитров
  • Сахар — 1 чайная кровать
  • Дрожжи — 1 чайная ложка
  • Соль – 1-2 чайных ложек
  • Мука – 750-800 грамм
  • Сливочное масло – 50 грамм
  • Яйцо – 1 штука (+ 1 желток)
  • Сода — 1 щепотка
  • Сосиски — 14-16 штук

Способ приготовления:

  1. В первую очередь нужно замесить тесто. В небольшом количестве теплой воды растворить дрожжи и сахар. Добавить щепотку соли, просеянную муку и взбитое яйцо. Влить растопленное сливочное масло. Замесить тесто и накрыть его чистым полотенцем. Оставить в тепле примерно на 1 час. Для сокращения времени можно приобрести уже готовое тесто, как дрожжевое, так и слоеное.
  2. Готовое тесто нужно разделить на небольшие шарики. Затем каждый скачать в длинный жгутик.
  3. Этими жгутиками теста нужно обернуть сосиску.
  4. Теперь интересный нюанс. В небольшой кастрюле нужно довести до кипения подсоленную воду. Опустить каждую сосиску на 30 секунд в кипящую воду, затем выложить на решетку.
  5. Противень смажьте небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Выложите сосиски на противень и отправьте в разогретую духовку. Для дополнительного блеска можно смазать сосиски взбитым желтком.
  6. Приблизительно через 15 минут печеные сосиски в тесте подрумянятся и будут готовы.
Сосиски в тесте рецепт

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с картофелем перед жаркой – это просто идеальный рецепт картофеля фри! Блюдо будет хрустящим и аппетитным, потому что зная об этом лайфхаке, вы не дадите картофелю развалиться еще на этапе приготовления.

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