Печеные сосиски в тесте: рецепт простой в приготовлении и очень вкусной закуски

Достаточно простой, но оригинальный рецепт приготовления сосисок в тесте

Если вы еще не знаете как приготовить печеные сосиски в тесте, то запоминайте. Вашему вниманию – простая в приготовлении и очень вкусная закуска, которая отлично подойдет как для завтрака, так и для пикника на природе.

Как отмечает кулинарный блоггер под ником kuhari в инстаграме, тесто на такие сосиски получается очень мягким и воздушным. Также дополнить начинку можно ломтиком сыра или соусом.

Печеные сосиски в тесте: рецепт

Ингредиенты:

Вода — 300 миллилитров

Сахар — 1 чайная кровать

Дрожжи — 1 чайная ложка

Соль – 1-2 чайных ложек

Мука – 750-800 грамм

Сливочное масло – 50 грамм

Яйцо – 1 штука (+ 1 желток)

Сода — 1 щепотка

Сосиски — 14-16 штук

Способ приготовления:

В первую очередь нужно замесить тесто. В небольшом количестве теплой воды растворить дрожжи и сахар. Добавить щепотку соли, просеянную муку и взбитое яйцо. Влить растопленное сливочное масло. Замесить тесто и накрыть его чистым полотенцем. Оставить в тепле примерно на 1 час. Для сокращения времени можно приобрести уже готовое тесто, как дрожжевое, так и слоеное. Готовое тесто нужно разделить на небольшие шарики. Затем каждый скачать в длинный жгутик. Этими жгутиками теста нужно обернуть сосиску. Теперь интересный нюанс. В небольшой кастрюле нужно довести до кипения подсоленную воду. Опустить каждую сосиску на 30 секунд в кипящую воду, затем выложить на решетку. Противень смажьте небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Выложите сосиски на противень и отправьте в разогретую духовку. Для дополнительного блеска можно смазать сосиски взбитым желтком. Приблизительно через 15 минут печеные сосиски в тесте подрумянятся и будут готовы.

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