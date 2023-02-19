Чудесно дополнят рыбу и не только: рецепт вкуснейших блинов для соленых начинок (видео)
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По такому рецепту дрожжевые блины получаются идеальными
В период Масленичной недели, которую отмечают в Украине с 20 по 26 февраля, принято готовить блины. Подают их как со сладостями, к примеру, вареньем, так и с солеными или копчеными начинками. В таком случае идеальный вариант – тесто на основе дрожжей.
Рецепт тонких дрожжевых блинов рассказывает кулинарный портал bene-gusto. Блины получаются вкусными, сытными и румяными. Можете дополнить их грибами, рыбой, мясом или даже колбасой.
Рецепт блинов на дрожжах
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 300 г пшеничной муки
- 300 мл молока
- 300 мл воды
- 100 мл растительного масла (рафинированного)
- 15 г прессованных дрожжей
- 3-4 ст. л. сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Вбить яйца в большую миску. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешать венчиком или с помощью миксера.
- Залить свежие дрожжи теплой водой, перемешать и оставить на 5 минут.
- Влить воду с дрожжами в яично-сахарную смесь. Добавить молоко. Перемешать и добавить муку. Замесить жидкое тесто и оставить в тепле на 60 минут.
- Вылить растительное масло на сковороду и хорошо разогреть. Аккуратно вылить горячее масло в тесто и быстро перемешать, чтобы оно не свернулось под воздействием температуры.
- Выпекать блины на среднем огне.
Ранее "Телеграф" делился рецептом кружевных блинов по-мароккански. А также мы рассказывали способ приготовления бабушкиных блинов без муки.