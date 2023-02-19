Чудесно дополнят рыбу и не только: рецепт вкуснейших блинов для соленых начинок (видео)

По такому рецепту дрожжевые блины получаются идеальными

В период Масленичной недели, которую отмечают в Украине с 20 по 26 февраля, принято готовить блины. Подают их как со сладостями, к примеру, вареньем, так и с солеными или копчеными начинками. В таком случае идеальный вариант – тесто на основе дрожжей.

Рецепт тонких дрожжевых блинов рассказывает кулинарный портал bene-gusto. Блины получаются вкусными, сытными и румяными. Можете дополнить их грибами, рыбой, мясом или даже колбасой.

Рецепт блинов на дрожжах

Ингредиенты:

3 яйца

300 г пшеничной муки

300 мл молока

300 мл воды

100 мл растительного масла (рафинированного)

15 г прессованных дрожжей

3-4 ст. л. сахара

1 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. соли

Способ приготовления:

Вбить яйца в большую миску. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешать венчиком или с помощью миксера. Залить свежие дрожжи теплой водой, перемешать и оставить на 5 минут. Влить воду с дрожжами в яично-сахарную смесь. Добавить молоко. Перемешать и добавить муку. Замесить жидкое тесто и оставить в тепле на 60 минут. Вылить растительное масло на сковороду и хорошо разогреть. Аккуратно вылить горячее масло в тесто и быстро перемешать, чтобы оно не свернулось под воздействием температуры. Выпекать блины на среднем огне.

Ранее "Телеграф" делился рецептом кружевных блинов по-мароккански. А также мы рассказывали способ приготовления бабушкиных блинов без муки.