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Чудесно дополнят рыбу и не только: рецепт вкуснейших блинов для соленых начинок (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Масленица – отличный повод приготовить блины Новость обновлена 19 февраля 2023, 21:08
Масленица – отличный повод приготовить блины. Фото freepik.com

По такому рецепту дрожжевые блины получаются идеальными

В период Масленичной недели, которую отмечают в Украине с 20 по 26 февраля, принято готовить блины. Подают их как со сладостями, к примеру, вареньем, так и с солеными или копчеными начинками. В таком случае идеальный вариант – тесто на основе дрожжей.

Рецепт тонких дрожжевых блинов рассказывает кулинарный портал bene-gusto. Блины получаются вкусными, сытными и румяными. Можете дополнить их грибами, рыбой, мясом или даже колбасой.

Рецепт блинов на дрожжах

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 300 г пшеничной муки
  • 300 мл молока
  • 300 мл воды
  • 100 мл растительного масла (рафинированного)
  • 15 г прессованных дрожжей
  • 3-4 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Вбить яйца в большую миску. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешать венчиком или с помощью миксера.
  2. Залить свежие дрожжи теплой водой, перемешать и оставить на 5 минут.
  3. Влить воду с дрожжами в яично-сахарную смесь. Добавить молоко. Перемешать и добавить муку. Замесить жидкое тесто и оставить в тепле на 60 минут.
  4. Вылить растительное масло на сковороду и хорошо разогреть. Аккуратно вылить горячее масло в тесто и быстро перемешать, чтобы оно не свернулось под воздействием температуры.
  5. Выпекать блины на среднем огне.

Ранее "Телеграф" делился рецептом кружевных блинов по-мароккански. А также мы рассказывали способ приготовления бабушкиных блинов без муки.

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#Рецепт #Блины