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Идеальный рецепт на Масленицу: витаминный чай и панкейки, которые получаются очень пышными (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Панкейки получаются не хуже традиционных блинов
Панкейки получаются не хуже традиционных блинов. Фото pexels.com

На Масленичную неделю обязательно порадуйте семью вкусными панкейками

С 20 по 26 февраля отмечают Масленицу, в этом время традиционно готовят блины. Американский аналог наших блинчиков – панкейки, популярность которых давно вышла за пределы их "родины". Если дополнить вкусноту чаем собственного приготовления, то получится идеальный кулинарный микс.

Рецепт пышных панкейков с витаминным чаем рассказал фудблог yummy.lera в Инстаграм. И оладьи, и напиток готовятся без лишних хлопот. Вместе с медом или другим соусом панкейки отлично дополнят чаепитие.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 30 г сахара
  • щепотка соли
  • 230 мл кефира
  • 150 г муки
  • 8 г разрыхлителя
  • 2 г соды
  • 30 г сливочного масла⠀

Для чая:

  • 200 г свежей или размороженной облепихи
  • 2 апельсина
  • 2 палочки корицы
  • 20 г имбиря
  • 30 г меда
  • 1 л кипятка⠀

Способ приготовления:

  1. Смешиваем яйца, сахар, соль и кефир. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, соду и перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.
  2. Выпекаем на сухой сковороде, на небольшом огне, с обеих сторон до золотистого цвета.
  3. Подаем панкейки со сливочным маслом и медом. ⠀
  4. Готовим чай. Облепиху немного раздавливаем, добавляем нарезанные апельсины, корицу, натертый имбирь, мед и заливаем кипятком. Перемешиваем и даем настояться.

Ранее "Телеграф" делился рецептом блинов с пшеном от Евгения Клопотенко. А также мы рассказывали о секретах приготовления идеального теста на чебуреки.

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#Рецепт #Панкейки