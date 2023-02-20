Идеальный рецепт на Масленицу: витаминный чай и панкейки, которые получаются очень пышными (видео)
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На Масленичную неделю обязательно порадуйте семью вкусными панкейками
С 20 по 26 февраля отмечают Масленицу, в этом время традиционно готовят блины. Американский аналог наших блинчиков – панкейки, популярность которых давно вышла за пределы их "родины". Если дополнить вкусноту чаем собственного приготовления, то получится идеальный кулинарный микс.
Рецепт пышных панкейков с витаминным чаем рассказал фудблог yummy.lera в Инстаграм. И оладьи, и напиток готовятся без лишних хлопот. Вместе с медом или другим соусом панкейки отлично дополнят чаепитие.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 30 г сахара
- щепотка соли
- 230 мл кефира
- 150 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 2 г соды
- 30 г сливочного масла⠀
Для чая:
- 200 г свежей или размороженной облепихи
- 2 апельсина
- 2 палочки корицы
- 20 г имбиря
- 30 г меда
- 1 л кипятка⠀
Способ приготовления:
- Смешиваем яйца, сахар, соль и кефир. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, соду и перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.
- Выпекаем на сухой сковороде, на небольшом огне, с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подаем панкейки со сливочным маслом и медом. ⠀
- Готовим чай. Облепиху немного раздавливаем, добавляем нарезанные апельсины, корицу, натертый имбирь, мед и заливаем кипятком. Перемешиваем и даем настояться.
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