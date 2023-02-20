Идеальный рецепт на Масленицу: витаминный чай и панкейки, которые получаются очень пышными (видео)

На Масленичную неделю обязательно порадуйте семью вкусными панкейками

С 20 по 26 февраля отмечают Масленицу, в этом время традиционно готовят блины. Американский аналог наших блинчиков – панкейки, популярность которых давно вышла за пределы их "родины". Если дополнить вкусноту чаем собственного приготовления, то получится идеальный кулинарный микс.

Рецепт пышных панкейков с витаминным чаем рассказал фудблог yummy.lera в Инстаграм. И оладьи, и напиток готовятся без лишних хлопот. Вместе с медом или другим соусом панкейки отлично дополнят чаепитие.

Ингредиенты:

2 яйца

30 г сахара

щепотка соли

230 мл кефира

150 г муки

8 г разрыхлителя

2 г соды

30 г сливочного масла⠀

Для чая:

200 г свежей или размороженной облепихи

2 апельсина

2 палочки корицы

20 г имбиря

30 г меда

1 л кипятка⠀

Способ приготовления:

Смешиваем яйца, сахар, соль и кефир. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, соду и перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. Выпекаем на сухой сковороде, на небольшом огне, с обеих сторон до золотистого цвета. Подаем панкейки со сливочным маслом и медом. ⠀ Готовим чай. Облепиху немного раздавливаем, добавляем нарезанные апельсины, корицу, натертый имбирь, мед и заливаем кипятком. Перемешиваем и даем настояться.

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