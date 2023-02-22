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Так картофель еще не готовили: рецепт вкуснейшей овощной запеканки с мясом (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Картофельно-мясная запеканка Новость обновлена 22 февраля 2023, 13:06
Картофельно-мясная запеканка. Фото скриншот Youtube

Такое блюдо идеально подойдет для обеда или ужина

Из картофеля можно приготовить массу блюд, начиная от традиционного пюре и заканчивая запеканкой в духовке. Если дополнить этот овощ мясом и особым соусом, то получится очень сытное и вкусное блюдо для обеда или ужина.

Рецепт картофельной запеканки рассказывает фублог lenna_mazur в Инстаграм. Готовится это блюдо очень просто. Благодаря сметанной заправки с зеленью пропитывается каждый слой запеканки.

Рецепт запеканки из картофеля и фарша

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг
  • фарш – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • молоко – 1 ст. л.

Для соуса:

  • сметана 10% — 300 г
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • зелень – по вкусу
  • соль

Способ приготовления:

  1. Продукты перекладываем слоями: сначала картофель, затем соус и третий слой – куриный фарш с луком. Делаем столько слоев, сколько хватает ингредиентов.
  2. Заливаем яичной смесью (взбитые 2 яйца + 1 ст. л. молока + соль).
  3. Запекаем при 180 градусах 50 минут. Из них 30 минут под крышкой/фольгой, последние 20 — без.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных котлет, как у бабушки. А также мы рассказывали, какие два ингредиента добавить в процессе жарки к мясу, чтобы оно получилось сочным.

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#Рецепт #Картофель #Запеканка