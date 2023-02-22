Просто, быстро и изящно: рецепт вкуснейшей красной рыбы

Блюдо идеально подойдет к любому гарниру.

Какая хозяйка не любит быстрые и простые рецепты ? Пожалуй, таких нет или даже если и есть, то очень мало. Быстрые рецепты – это отличный вариант приготовления обеда или ужина. Минимум усилий от вас и максимум пользы и удовольствия от еды в результате.

Кулинарный блоггер под ником kuhari в Инстаграме поделился рецептом красной рыбы в духовке, на приготовление которой у вас уйдет всего 30 минут. Простое, но вместе с тем изящное и полезное блюдо, которое будет смаковать с любым гарниром.

Красная рыба в духовке: рецепт

Ингредиенты:

Филе лосося — 450 грамм(или семги)

Масло растительное – 2 ст. ложки

Соль – 1 ст. кровати

Лимон — 0,5 штуки

Способ приготовления:

Рыбку промойте, хорошо обсушите и посолите солью. Выстелите противень фольгой, обильно смажьте его маслом. Уложите филе кожей вниз, нарежьте лимон кружочками и положите на рыбу. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте рыбку минут 20. Перед подачей дайте блюду постоять 2 минуты, а затем подавайте целым куском или нарезайте порционно.

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