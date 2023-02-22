Просто, быстро и изящно: рецепт вкуснейшей красной рыбы
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Блюдо идеально подойдет к любому гарниру.
Какая хозяйка не любит быстрые и простые рецепты ? Пожалуй, таких нет или даже если и есть, то очень мало. Быстрые рецепты – это отличный вариант приготовления обеда или ужина. Минимум усилий от вас и максимум пользы и удовольствия от еды в результате.
Кулинарный блоггер под ником kuhari в Инстаграме поделился рецептом красной рыбы в духовке, на приготовление которой у вас уйдет всего 30 минут. Простое, но вместе с тем изящное и полезное блюдо, которое будет смаковать с любым гарниром.
Красная рыба в духовке: рецепт
Ингредиенты:
- Филе лосося — 450 грамм(или семги)
- Масло растительное – 2 ст. ложки
- Соль – 1 ст. кровати
- Лимон — 0,5 штуки
Способ приготовления:
- Рыбку промойте, хорошо обсушите и посолите солью.
- Выстелите противень фольгой, обильно смажьте его маслом.
- Уложите филе кожей вниз, нарежьте лимон кружочками и положите на рыбу.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте рыбку минут 20.
- Перед подачей дайте блюду постоять 2 минуты, а затем подавайте целым куском или нарезайте порционно.
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