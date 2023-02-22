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Просто, быстро и изящно: рецепт вкуснейшей красной рыбы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Красная рыба в духовке — рецепт Новость обновлена 22 февраля 2023, 19:59
Красная рыба в духовке — рецепт. Фото pexels.com

Блюдо идеально подойдет к любому гарниру.

Какая хозяйка не любит быстрые и простые рецепты ? Пожалуй, таких нет или даже если и есть, то очень мало. Быстрые рецепты – это отличный вариант приготовления обеда или ужина. Минимум усилий от вас и максимум пользы и удовольствия от еды в результате.

Кулинарный блоггер под ником kuhari в Инстаграме поделился рецептом красной рыбы в духовке, на приготовление которой у вас уйдет всего 30 минут. Простое, но вместе с тем изящное и полезное блюдо, которое будет смаковать с любым гарниром.

Красная рыба в духовке: рецепт

Ингредиенты:

  • Филе лосося — 450 грамм(или семги)
  • Масло растительное – 2 ст. ложки
  • Соль – 1 ст. кровати
  • Лимон — 0,5 штуки

Способ приготовления:

  1. Рыбку промойте, хорошо обсушите и посолите солью.
  2. Выстелите противень фольгой, обильно смажьте его маслом.
  3. Уложите филе кожей вниз, нарежьте лимон кружочками и положите на рыбу.
  4. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте рыбку минут 20.
  5. Перед подачей дайте блюду постоять 2 минуты, а затем подавайте целым куском или нарезайте порционно.

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