Не нужно ничего перемешивать: простой рецепт яблочного пирога "Три стакана" (видео)

Для этого потрясающего десерта вам не придется замешивать тесто

Выпечка с яблоками – простой, но от этого не менее вкусный вариант десерта. Без лишних хлопот можно приготовить яблочную шарлотку или пирог. Если времени на готовку мало, то выбирайте рецепт без замешивания теста.

Простой рецепт насыпного яблочного пирога "Три стакана" рассказала фублогерша Мария Лисица в своем блоге в Инстаграм. Мало того, что вам не придется перемешивать ингредиенты, так еще не понадобятся яйца. Этот пирог получается очень вкусным и ароматным.

Рецепт яблочного пирога без яиц

Ингредиенты:

Манная крупа – 1 стакан

Сахар – 1 стакан

Мука – 1 стакан

Ванилин или ванильный сахар

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Сливочное масло – 60-80 грамм

Яблоки – 7-8 шт.

Корица

Способ приготовления:

Смешиваем все сухие ингредиенты и делим на 4 равные части. Натираем яблоки на терке и также делим на 4 части. На дно формы уложить пергамент и смазать его сливочным маслом. Выкладываем пирог. Первый слой – одна часть сухих ингредиентов. Сверху выкладываем яблоки и посыпаем корицей. Далее снова слой сухой ингредиентов, затем яблоки+корица. Так чередуем каждый слой, пока не используем все продукты. Последний слой должен быть сухим. Сверху натираем сливочное масло. Ставим в духовку на 180 градусов на 50 минут, пирог должен зарумяниться.

Ранее "Телеграф" делился рецептом умопомрачительного кокосового печенья без муки. А также мы писали, как приготовить вкусные вергуны в лучших традициях украинской кухни.