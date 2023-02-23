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Получается вкуснее, чем в детстве: рецепт торта "Муравейник" с особой деталью (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Торт "Муравейник" Новость обновлена 23 февраля 2023, 15:30
Торт "Муравейник". Фото Depositphotos

Такой десерт сможет приготовить каждый

У каждого из нас детство ассоциируется с особым вкусом. Для кого-то это бабушкины вергуны, а кто-то обожал мамин "Муравейник". Главный плюс этого торта в том, что он не только вкусный, а и готовится безумно просто.

Чтобы десерт получился более вкусным, дополните его ароматной глазурью. Простой рецепт торта "Муравейник" с глазурью публикует фудблогерка Кристина Булезюк в Инстаграм. Это блюдо точно вернет вас в детство!

Ингредиенты:

  • 550 г муки
  • 3 яйца
  • 5 ст. л. молока
  • 5 ст. л. сливочного масла
  • 200 г сахара
  • 1 ч. л. соды

Крем:

  • 1 банка сгущенки
  • 1 стакан грецких орехов
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. меда

Глазурь:

  • 3 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. какао
  • 2 ст. л. сливок или сметаны
  • 30 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Смешиваем яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло и добавляем муку и соду. Готовое тесто делим на 5 частей и кладем в морозилку на 20 минут.
  2. Разогреваем духовку до 180 градусов. Тесто из морозилки натираем на терку, присыпаем мукой чтобы не липло, через сито просеиваем остатки муки, ставим запекать 7-10 минут до золотистого цвета, иногда помешивая комочки.
  3. К запеченным крошкам добавляем сгущенку, сливочное масло, мед, орехи, тщательно перемешиваем и на плоской тарелке формируем горку.
  4. Для глазури все составляющие смешиваем и доводим до кипения. Когда глазурь немного застыла, поливаем торт.
  5. Готовый торт относим в холодное место для застывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусное печенье на День святого Валентина. Этот десерт порадует ваших любимых.

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