Получается вкуснее, чем в детстве: рецепт торта "Муравейник" с особой деталью (видео)

Такой десерт сможет приготовить каждый

У каждого из нас детство ассоциируется с особым вкусом. Для кого-то это бабушкины вергуны, а кто-то обожал мамин "Муравейник". Главный плюс этого торта в том, что он не только вкусный, а и готовится безумно просто.

Чтобы десерт получился более вкусным, дополните его ароматной глазурью. Простой рецепт торта "Муравейник" с глазурью публикует фудблогерка Кристина Булезюк в Инстаграм. Это блюдо точно вернет вас в детство!

Ингредиенты:

550 г муки

3 яйца

5 ст. л. молока

5 ст. л. сливочного масла

200 г сахара

1 ч. л. соды

Крем:

1 банка сгущенки

1 стакан грецких орехов

100 г сливочного масла

2 ст. л. меда

Глазурь:

3 ст. л. сахара

2 ч. л. какао

2 ст. л. сливок или сметаны

30 г сливочного масла

Способ приготовления:

Смешиваем яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло и добавляем муку и соду. Готовое тесто делим на 5 частей и кладем в морозилку на 20 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов. Тесто из морозилки натираем на терку, присыпаем мукой чтобы не липло, через сито просеиваем остатки муки, ставим запекать 7-10 минут до золотистого цвета, иногда помешивая комочки. К запеченным крошкам добавляем сгущенку, сливочное масло, мед, орехи, тщательно перемешиваем и на плоской тарелке формируем горку. Для глазури все составляющие смешиваем и доводим до кипения. Когда глазурь немного застыла, поливаем торт. Готовый торт относим в холодное место для застывания.

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