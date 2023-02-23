Получается вкуснее, чем в детстве: рецепт торта "Муравейник" с особой деталью (видео)
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Такой десерт сможет приготовить каждый
У каждого из нас детство ассоциируется с особым вкусом. Для кого-то это бабушкины вергуны, а кто-то обожал мамин "Муравейник". Главный плюс этого торта в том, что он не только вкусный, а и готовится безумно просто.
Чтобы десерт получился более вкусным, дополните его ароматной глазурью. Простой рецепт торта "Муравейник" с глазурью публикует фудблогерка Кристина Булезюк в Инстаграм. Это блюдо точно вернет вас в детство!
Ингредиенты:
- 550 г муки
- 3 яйца
- 5 ст. л. молока
- 5 ст. л. сливочного масла
- 200 г сахара
- 1 ч. л. соды
Крем:
- 1 банка сгущенки
- 1 стакан грецких орехов
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. меда
Глазурь:
- 3 ст. л. сахара
- 2 ч. л. какао
- 2 ст. л. сливок или сметаны
- 30 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Смешиваем яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло и добавляем муку и соду. Готовое тесто делим на 5 частей и кладем в морозилку на 20 минут.
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Тесто из морозилки натираем на терку, присыпаем мукой чтобы не липло, через сито просеиваем остатки муки, ставим запекать 7-10 минут до золотистого цвета, иногда помешивая комочки.
- К запеченным крошкам добавляем сгущенку, сливочное масло, мед, орехи, тщательно перемешиваем и на плоской тарелке формируем горку.
- Для глазури все составляющие смешиваем и доводим до кипения. Когда глазурь немного застыла, поливаем торт.
- Готовый торт относим в холодное место для застывания.
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