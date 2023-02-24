Вкус возвращает в детство: как приготовить тертый пирог, как у бабушки

Если хотите порадовать семью, то этот десерт подойдет идеально

У каждого из нас хранятся свои ассоциации с детством, в том числе вкусовые. Кому-то мама готовила сладкий "Муравейник", а кто-то обожал бабушкин пирог с вареньем. Название последнего – "Венское печенье", хотя многие знают этот десерт как тертый пирог.

Рецептом "Венского печенья" (тертого пирога) делится фудблог victoriavalerievna в Инстаграм. Десерт невероятно прост в приготовлении. Получается вкусным и точно более полезным, чем магазинная выпечка с неизвестным составом. Вкус пирога, как у бабушки, вернет вас в детство.

Рецепт бабушкиного тертого пирога с вареньем

Ингредиенты:

сливочное масло — 200 г

яйца — 2 шт.

мука — 400 + 30 г

сахар — 100 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

густое варенье/джем — около 370 г

Способ приготовления:

Масло комнатной температуры взбить с сахаром, добавить по одному яйца и взбить до однородности. Затем добавить просеянную муку (400 г), разрыхлитель, соль и замесить тесто. Отделяем от теста 1/4 часть и добавляем остаток муки (30 г), убираем в морозилку на 20 минут. Остальное тесто раскатываем на пергаменте в небольшой прямоугольник, выкладываем варенье/ джем, формируем маленькие бортики. Достаём маленький кусочек теста и натираем на крупной терке сверху варенья. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

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