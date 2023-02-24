Вкус возвращает в детство: как приготовить тертый пирог, как у бабушки
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Если хотите порадовать семью, то этот десерт подойдет идеально
У каждого из нас хранятся свои ассоциации с детством, в том числе вкусовые. Кому-то мама готовила сладкий "Муравейник", а кто-то обожал бабушкин пирог с вареньем. Название последнего – "Венское печенье", хотя многие знают этот десерт как тертый пирог.
Рецептом "Венского печенья" (тертого пирога) делится фудблог victoriavalerievna в Инстаграм. Десерт невероятно прост в приготовлении. Получается вкусным и точно более полезным, чем магазинная выпечка с неизвестным составом. Вкус пирога, как у бабушки, вернет вас в детство.
Рецепт бабушкиного тертого пирога с вареньем
Ингредиенты:
- сливочное масло — 200 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 400 + 30 г
- сахар — 100 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- густое варенье/джем — около 370 г
Способ приготовления:
- Масло комнатной температуры взбить с сахаром, добавить по одному яйца и взбить до однородности. Затем добавить просеянную муку (400 г), разрыхлитель, соль и замесить тесто. Отделяем от теста 1/4 часть и добавляем остаток муки (30 г), убираем в морозилку на 20 минут.
- Остальное тесто раскатываем на пергаменте в небольшой прямоугольник, выкладываем варенье/ джем, формируем маленькие бортики. Достаём маленький кусочек теста и натираем на крупной терке сверху варенья.
- Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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