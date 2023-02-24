Знаменитый украинский десерт: простой рецепт львовского сырника, который под силу каждому (видео)
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Выпечка по этому рецепту удивит нежностью вкуса и воздушностью текстуры
Украинская кухня богата на вкусные блюда, начиная от традиционных вареников и заканчивая роскошной выпечкой. Львовский сырник занимает почетное место в этом ряду. Творожная выпечка с нежной текстурой не оставит равнодушным никого.
Простой рецепт львовского сырника рассказывает фудблог kelbas_v в Инстаграм. Это одна из самых понятных вариаций, которая поможет приготовить знаменитый украинский десерт быстро и без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- 700 г кисломолочного творога 5-9% жирности
- 100 г сахара
- 3 ст. л. манки
- 3 яйца (если домашний жирный творог, то можно без)
- 100 г сливочного масла
- 50 г изюма
- 150 г черного шоколада для глазури
Способ приготовления:
- Изюм заливаем кипятком и оставляем разбухать.
- Творог перетираем через сито 2-3 раза или пробиваем блендером около 7-10 минут. Чем качественнее вы перетрете творог – тем плотнее будет сырник.
- В перетертый творог добавляем сахар, манку, яйца. Перемешиваем, вливаем теплое растопленное сливочное масло, перемешиваем, добавляем изюм без воды, перемешиваем – творожное тесто готово.
- Форму для запекания (в рецепте используется форма с параметрами 7х20х11 см) смазываем остатками сливочного масла, посыпаем манкой. Выкладываем тесто, тщательно разравниваем массу и осторожно трясем форму, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Отправляем творожник запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час.
- После обязательно оставляем сырник в форме, чтобы он полностью остыл. Ставим на 4-8 часов в холодильник.
- После можно залить пирог растопленным темным шоколадом, посыпать измельченными тыквенными семечками (по желанию).
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