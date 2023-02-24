Знаменитый украинский десерт: простой рецепт львовского сырника, который под силу каждому (видео)

Выпечка по этому рецепту удивит нежностью вкуса и воздушностью текстуры

Украинская кухня богата на вкусные блюда, начиная от традиционных вареников и заканчивая роскошной выпечкой. Львовский сырник занимает почетное место в этом ряду. Творожная выпечка с нежной текстурой не оставит равнодушным никого.

Простой рецепт львовского сырника рассказывает фудблог kelbas_v в Инстаграм. Это одна из самых понятных вариаций, которая поможет приготовить знаменитый украинский десерт быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

700 г кисломолочного творога 5-9% жирности

100 г сахара

3 ст. л. манки

3 яйца (если домашний жирный творог, то можно без)

100 г сливочного масла

50 г изюма

150 г черного шоколада для глазури

Способ приготовления:

Изюм заливаем кипятком и оставляем разбухать. Творог перетираем через сито 2-3 раза или пробиваем блендером около 7-10 минут. Чем качественнее вы перетрете творог – тем плотнее будет сырник. В перетертый творог добавляем сахар, манку, яйца. Перемешиваем, вливаем теплое растопленное сливочное масло, перемешиваем, добавляем изюм без воды, перемешиваем – творожное тесто готово. Форму для запекания (в рецепте используется форма с параметрами 7х20х11 см) смазываем остатками сливочного масла, посыпаем манкой. Выкладываем тесто, тщательно разравниваем массу и осторожно трясем форму, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Отправляем творожник запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час. После обязательно оставляем сырник в форме, чтобы он полностью остыл. Ставим на 4-8 часов в холодильник. После можно залить пирог растопленным темным шоколадом, посыпать измельченными тыквенными семечками (по желанию).

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