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3 ингредиента остаются неизменными: как приготовить одесский форшмак по классическому рецепту

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Форшмак из сельди и яблок Новость обновлена 25 февраля 2023, 15:32
Форшмак из сельди и яблок. Фото lefood.menu

Без селедки, яблок и белого хлеба форшмак уже не тот

У форшмака, как и у борща, нет канонического рецепта — эту известную во всем мире закуску готовят по-разному. Но "столицей" этого блюда по праву считают украинскую Одессу, а в рецептуре форшмака обязательно должны присутствовать три ингредиента: сельдь, яйца и белый хлеб.

Мы предлагаем приготовить вариант этой закуски, на которую вы не потратите много времени и сил. Рецептом классического одесского форшмака поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить одесский форшмак

Ингредиенты:

  • 180 г селедки
  • 5 мл растительного масла
  • 6 г репчатого лука
  • 10 г яблока (крепкое и зеленое)
  • 20 мл сливок 35%
  • 20 г белого хлеба
  • 1 яйцо куриное
  • 40 г творожного сыра (мягкого)
  • 5 мл яблочного уксуса
  • 20 мл сливочного масла (по желанию)

Приготовление:

  1. Снимаем с селедки кожу и удаляем из рыбы кости.
  2. Замачиваем белый хлеб в сливках. Тем временем очень мелко нарезаем селедку, предварительно протерев рыбу бумажным полотенцем.
  3. Отваренное вкрутую яйцо нарезаем так же, как и селедку. Повторяем процедуру с яблоком и луком. Затем перемешиваем нарезанные яйцо, яблоко и лук в одной миске с селедкой.
  4. Размокший хлеб немного отжимаем от сливок, измельчаем и отправляем к основным ингредиентам. Хорошенько перемешиваем получившуюся массу, заправляем ее творожным сыром, яблочным уксусом и, по желанию, сливочным маслом. Затем заправляем растительным маслом и еще раз перемешиваем. Если нужно, досаливаем.

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#Одесса #Рецепт #Закуски