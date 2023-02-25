3 ингредиента остаются неизменными: как приготовить одесский форшмак по классическому рецепту
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Без селедки, яблок и белого хлеба форшмак уже не тот
У форшмака, как и у борща, нет канонического рецепта — эту известную во всем мире закуску готовят по-разному. Но "столицей" этого блюда по праву считают украинскую Одессу, а в рецептуре форшмака обязательно должны присутствовать три ингредиента: сельдь, яйца и белый хлеб.
Мы предлагаем приготовить вариант этой закуски, на которую вы не потратите много времени и сил. Рецептом классического одесского форшмака поделились на сайте vazhnoznat.
Как приготовить одесский форшмак
Ингредиенты:
- 180 г селедки
- 5 мл растительного масла
- 6 г репчатого лука
- 10 г яблока (крепкое и зеленое)
- 20 мл сливок 35%
- 20 г белого хлеба
- 1 яйцо куриное
- 40 г творожного сыра (мягкого)
- 5 мл яблочного уксуса
- 20 мл сливочного масла (по желанию)
Приготовление:
- Снимаем с селедки кожу и удаляем из рыбы кости.
- Замачиваем белый хлеб в сливках. Тем временем очень мелко нарезаем селедку, предварительно протерев рыбу бумажным полотенцем.
- Отваренное вкрутую яйцо нарезаем так же, как и селедку. Повторяем процедуру с яблоком и луком. Затем перемешиваем нарезанные яйцо, яблоко и лук в одной миске с селедкой.
- Размокший хлеб немного отжимаем от сливок, измельчаем и отправляем к основным ингредиентам. Хорошенько перемешиваем получившуюся массу, заправляем ее творожным сыром, яблочным уксусом и, по желанию, сливочным маслом. Затем заправляем растительным маслом и еще раз перемешиваем. Если нужно, досаливаем.
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