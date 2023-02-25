3 ингредиента остаются неизменными: как приготовить одесский форшмак по классическому рецепту

Без селедки, яблок и белого хлеба форшмак уже не тот

У форшмака, как и у борща, нет канонического рецепта — эту известную во всем мире закуску готовят по-разному. Но "столицей" этого блюда по праву считают украинскую Одессу, а в рецептуре форшмака обязательно должны присутствовать три ингредиента: сельдь, яйца и белый хлеб.

Мы предлагаем приготовить вариант этой закуски, на которую вы не потратите много времени и сил. Рецептом классического одесского форшмака поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить одесский форшмак

Ингредиенты:

180 г селедки

5 мл растительного масла

6 г репчатого лука

10 г яблока (крепкое и зеленое)

20 мл сливок 35%

20 г белого хлеба

1 яйцо куриное

40 г творожного сыра (мягкого)

5 мл яблочного уксуса

20 мл сливочного масла (по желанию)

Приготовление:

Снимаем с селедки кожу и удаляем из рыбы кости. Замачиваем белый хлеб в сливках. Тем временем очень мелко нарезаем селедку, предварительно протерев рыбу бумажным полотенцем. Отваренное вкрутую яйцо нарезаем так же, как и селедку. Повторяем процедуру с яблоком и луком. Затем перемешиваем нарезанные яйцо, яблоко и лук в одной миске с селедкой. Размокший хлеб немного отжимаем от сливок, измельчаем и отправляем к основным ингредиентам. Хорошенько перемешиваем получившуюся массу, заправляем ее творожным сыром, яблочным уксусом и, по желанию, сливочным маслом. Затем заправляем растительным маслом и еще раз перемешиваем. Если нужно, досаливаем.

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