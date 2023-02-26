Нежные, воздушные и очень вкусные: рецепт пампушек с чесноком на сковороде

Такие пончики можно также готовить и в духовке.

Вкусные и рыхлые пампушки, да еще и с чесноком — это отличный "компаньон" ко многим блюдам, а особенно к наваристому борщу с салом. Традиционно их готовят в духовке, но их можно приготовить и на сковороде.

Рецептом нежных, воздушных и невероятно вкусных пончиков поделился в своем кулинарном блоге в Инстаграме фуд-блогер под ником kuhari. Рецепт очень простой, поэтому берите на заметку.

Пампушки с чесноком: рецепт

Ингредиенты:

Вода — 1/2 стакана

Соль — 1/2 чайных ложки

Сахар — 1/2 чайных ложки

Дрожжи — 1 чайная ложка(сухие)

Мука — 1-1/2 стакана

Масло растительное — 50 мл

Укроп — 1 пучок

Чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления:

Влейте тёплую воду в миску, добавьте дрожжи. Добавьте соль и сахар. Перемешайте и влейте 20 мл. растительного масла. Добавьте муку и замесите тесто. Оставьте тесто на 40 минут, затем обомните его и сформируйте пончики. Чеснок выдавите в миску, добавьте измельченный укроп, влейте 20 мл. растительного масла, перемешайте. Пышки выложите на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте их на умеренном огне по 1 минуте с каждой стороны. Выложите пончики на блюдо и смажьте их чесночно-укропным соусом.

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