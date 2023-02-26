Нежные, воздушные и очень вкусные: рецепт пампушек с чесноком на сковороде
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Такие пончики можно также готовить и в духовке.
Вкусные и рыхлые пампушки, да еще и с чесноком — это отличный "компаньон" ко многим блюдам, а особенно к наваристому борщу с салом. Традиционно их готовят в духовке, но их можно приготовить и на сковороде.
Рецептом нежных, воздушных и невероятно вкусных пончиков поделился в своем кулинарном блоге в Инстаграме фуд-блогер под ником kuhari. Рецепт очень простой, поэтому берите на заметку.
Пампушки с чесноком: рецепт
Ингредиенты:
- Вода — 1/2 стакана
- Соль — 1/2 чайных ложки
- Сахар — 1/2 чайных ложки
- Дрожжи — 1 чайная ложка(сухие)
- Мука — 1-1/2 стакана
- Масло растительное — 50 мл
- Укроп — 1 пучок
- Чеснок — 1 зубчик
Способ приготовления:
- Влейте тёплую воду в миску, добавьте дрожжи. Добавьте соль и сахар. Перемешайте и влейте 20 мл. растительного масла.
- Добавьте муку и замесите тесто.
- Оставьте тесто на 40 минут, затем обомните его и сформируйте пончики.
- Чеснок выдавите в миску, добавьте измельченный укроп, влейте 20 мл. растительного масла, перемешайте.
- Пышки выложите на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте их на умеренном огне по 1 минуте с каждой стороны.
- Выложите пончики на блюдо и смажьте их чесночно-укропным соусом.
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