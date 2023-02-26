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Перед ароматом этих булочек не устоит никто: простой рецепт пышных и вкусных синнабонов

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Домашние булочки намного вкуснее магазинной выпечки Новость обновлена 26 февраля 2023, 17:06
Домашние булочки намного вкуснее магазинной выпечки. Фото Freepik

Приготовить популярную американскую выпечку совсем просто

Никакое печенье из магазина не заменит вкус домашней выпечки, будь то бабушкины рогалики или изысканные булочки-синнабоны. Cinnabon – это популярная сеть пекарен, фирменные булочек которой полюбились давно за пределами США. Приготовить такую выпечку можно и в домашних условиях.

Синнабоны получаются вкусными и мягкими, а их аромат не оставляет равнодушным никого. Простой рецепт булочек-синнабонов рассказывает victoriavalerievna в Инстаграм.

Рецепт булочек Cinnabon

Ингредиенты:

Тесто:

  • молоко — 250 мл
  • мука — 600 г
  • яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 60 г
  • дрожжи — 7 г
  • сахар — 100 г
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • соль — щепотка

Начинка:

  • коричневый сахар — 130 г
  • корица — 2-3 ч. л.
  • сливочное масло — 50 г

Крем:

  • сливочный сыр — 200 г
  • сливочное масло — 30 г
  • сахарная пудра — 100 г

Способ приготовления:

  1. В тёплое молоко вводим дрожжи и 1 ч. л. сахара, накрываем плёнкой и оставляем на 5 минут.
  2. Взбиваем яйца с ванильным и обычным сахаром, добавляем соль и растопленное остывшее сливочное масло, перемешиваем до однородности. Затем туда же добавляем молоко с дрожжами, перемешиваем.
  3. Просеиваем муку и замешиваем тесто, накрываем плёнкой, ставим в тёплое место примерно на 1,5-2 часа.
  4. Пока тесто подходит: смешиваем сахар с корицей и растапливаем масло для начинки.
  5. Подошедшее тесто тонко раскатываем в прямоугольник и смазываем маслом, посыпаем сахаром с корицей и затем сворачиваем в длинный рулет, который затем нарезаем на кусочки (около 3,5 см).
  6. Выкладываем в форму немного на расстоянии друг от друга срезом к верху булочки, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 30 минут. Затем ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до сухой зубочистки.
  7. Для крема взбиваем сливочный сыр, размягченное масло и сахарную пудру, смазываем кремом тёплые булочки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом пышных и очень нежных оладий без муки. А еще мы рассказывали, как приготовить ароматные шоколадные трюфели по бабушкиному рецепту.

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#Рецепт #Булочки