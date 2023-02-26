Перед ароматом этих булочек не устоит никто: простой рецепт пышных и вкусных синнабонов

Приготовить популярную американскую выпечку совсем просто

Никакое печенье из магазина не заменит вкус домашней выпечки, будь то бабушкины рогалики или изысканные булочки-синнабоны. Cinnabon – это популярная сеть пекарен, фирменные булочек которой полюбились давно за пределами США. Приготовить такую выпечку можно и в домашних условиях.

Синнабоны получаются вкусными и мягкими, а их аромат не оставляет равнодушным никого. Простой рецепт булочек-синнабонов рассказывает victoriavalerievna в Инстаграм.

Рецепт булочек Cinnabon

Ингредиенты:

Тесто:

молоко — 250 мл

мука — 600 г

яйца — 2 шт.

сливочное масло — 60 г

дрожжи — 7 г

сахар — 100 г

ванильный сахар — 1 ч. л.

соль — щепотка

Начинка:

коричневый сахар — 130 г

корица — 2-3 ч. л.

сливочное масло — 50 г

Крем:

сливочный сыр — 200 г

сливочное масло — 30 г

сахарная пудра — 100 г

Способ приготовления:

В тёплое молоко вводим дрожжи и 1 ч. л. сахара, накрываем плёнкой и оставляем на 5 минут. Взбиваем яйца с ванильным и обычным сахаром, добавляем соль и растопленное остывшее сливочное масло, перемешиваем до однородности. Затем туда же добавляем молоко с дрожжами, перемешиваем. Просеиваем муку и замешиваем тесто, накрываем плёнкой, ставим в тёплое место примерно на 1,5-2 часа. Пока тесто подходит: смешиваем сахар с корицей и растапливаем масло для начинки. Подошедшее тесто тонко раскатываем в прямоугольник и смазываем маслом, посыпаем сахаром с корицей и затем сворачиваем в длинный рулет, который затем нарезаем на кусочки (около 3,5 см). Выкладываем в форму немного на расстоянии друг от друга срезом к верху булочки, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 30 минут. Затем ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до сухой зубочистки. Для крема взбиваем сливочный сыр, размягченное масло и сахарную пудру, смазываем кремом тёплые булочки.

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