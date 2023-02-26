Перед ароматом этих булочек не устоит никто: простой рецепт пышных и вкусных синнабонов
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Приготовить популярную американскую выпечку совсем просто
Никакое печенье из магазина не заменит вкус домашней выпечки, будь то бабушкины рогалики или изысканные булочки-синнабоны. Cinnabon – это популярная сеть пекарен, фирменные булочек которой полюбились давно за пределами США. Приготовить такую выпечку можно и в домашних условиях.
Синнабоны получаются вкусными и мягкими, а их аромат не оставляет равнодушным никого. Простой рецепт булочек-синнабонов рассказывает victoriavalerievna в Инстаграм.
Рецепт булочек Cinnabon
Ингредиенты:
Тесто:
- молоко — 250 мл
- мука — 600 г
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 60 г
- дрожжи — 7 г
- сахар — 100 г
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- соль — щепотка
Начинка:
- коричневый сахар — 130 г
- корица — 2-3 ч. л.
- сливочное масло — 50 г
Крем:
- сливочный сыр — 200 г
- сливочное масло — 30 г
- сахарная пудра — 100 г
Способ приготовления:
- В тёплое молоко вводим дрожжи и 1 ч. л. сахара, накрываем плёнкой и оставляем на 5 минут.
- Взбиваем яйца с ванильным и обычным сахаром, добавляем соль и растопленное остывшее сливочное масло, перемешиваем до однородности. Затем туда же добавляем молоко с дрожжами, перемешиваем.
- Просеиваем муку и замешиваем тесто, накрываем плёнкой, ставим в тёплое место примерно на 1,5-2 часа.
- Пока тесто подходит: смешиваем сахар с корицей и растапливаем масло для начинки.
- Подошедшее тесто тонко раскатываем в прямоугольник и смазываем маслом, посыпаем сахаром с корицей и затем сворачиваем в длинный рулет, который затем нарезаем на кусочки (около 3,5 см).
- Выкладываем в форму немного на расстоянии друг от друга срезом к верху булочки, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 30 минут. Затем ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до сухой зубочистки.
- Для крема взбиваем сливочный сыр, размягченное масло и сахарную пудру, смазываем кремом тёплые булочки.
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