Вкусный десерт к чаю за 15 минут: рецепт ароматных банановых кексов
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Всем любителям бананов посвящается
Необязательно отправляться в магазин, чтобы купить "что-нибудь вкусненькое" к чаю, ведь это "что-то" можно легко приготовить самостоятельно. Это может быть простой тертый пирог, как у бабушки, или необычные банановые кексы. Стоит отметить, что бананы в отличие от большинства фруктов прекрасно подходят для добавления прямо в тесто, поэтому приготовление пройдет гораздо быстрее.
Рецепт мы нашли в кулинарном блоге Инстаграм kuhari.com.ua. Отмечается, что банановые кексики по этому рецепту обладают выразительным ароматом бананов, нежной текстурой и приятным вкусом. Обязательно попытайтесь приготовить!
Банановые кексы: рецепт
Ингредиенты:
- Мука — 3 стакана
- Разрыхлитель — 2 чайные ложки
- Соль — 1 чайная кровать
- Мускатный орех — 0,5 чайных ложки
- Сливочное масло — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Яйца – 3 штуки
- Ванильный экстракт – 1 ст. кровати
- Бананы — 4 штуки
Способ приготовления:
- Подготовьте ингредиенты. Растопите сливочное масло и дайте ему слегка остыть.
- В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, мускатный орех, корицу и соль. Перемешайте и отставьте в сторону.
- В отдельной миске взбейте яйца, сахар, ванильную эссенцию и растопленное теплое масло. Можете сбить миксером или венчиком до однородности.
- Затем к яйцам добавьте бананы измельченные и перемешайте хорошенько. Затем постепенно добавьте сухие ингредиенты, замесите тесто.
- Формы для кексов застелите пергаментом или вставьте специальные бумажные формочки.
- Заполните формочки на две трети и отправьте в разогретую духовку на 15 минут.
- Готовые банановые кексики можете подавать сразу или дать им полностью остыть – они хороши в любом виде.
Раньше мы рассказывали, как приготовить медовик с детства. Такой ароматный пирог с медом никого не оставит безразличным, зато готовится очень просто и благодаря нескольким "секретам", выйдет с первого раза.