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Вкусный десерт к чаю за 15 минут: рецепт ароматных банановых кексов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Банановые кексы — рецепт Новость обновлена 27 февраля 2023, 15:55
Банановые кексы — рецепт. Фото pexels.com

Всем любителям бананов посвящается

Необязательно отправляться в магазин, чтобы купить "что-нибудь вкусненькое" к чаю, ведь это "что-то" можно легко приготовить самостоятельно. Это может быть простой тертый пирог, как у бабушки, или необычные банановые кексы. Стоит отметить, что бананы в отличие от большинства фруктов прекрасно подходят для добавления прямо в тесто, поэтому приготовление пройдет гораздо быстрее.

Рецепт мы нашли в кулинарном блоге Инстаграм kuhari.com.ua. Отмечается, что банановые кексики по этому рецепту обладают выразительным ароматом бананов, нежной текстурой и приятным вкусом. Обязательно попытайтесь приготовить!

Банановые кексы: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука — 3 стакана
  • Разрыхлитель — 2 чайные ложки
  • Соль — 1 чайная кровать
  • Мускатный орех — 0,5 чайных ложки
  • Сливочное масло — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Яйца – 3 штуки
  • Ванильный экстракт – 1 ст. кровати
  • Бананы — 4 штуки

Способ приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты. Растопите сливочное масло и дайте ему слегка остыть.
  2. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, мускатный орех, корицу и соль. Перемешайте и отставьте в сторону.
  3. В отдельной миске взбейте яйца, сахар, ванильную эссенцию и растопленное теплое масло. Можете сбить миксером или венчиком до однородности.
  4. Затем к яйцам добавьте бананы измельченные и перемешайте хорошенько. Затем постепенно добавьте сухие ингредиенты, замесите тесто.
  5. Формы для кексов застелите пергаментом или вставьте специальные бумажные формочки.
  6. Заполните формочки на две трети и отправьте в разогретую духовку на 15 минут.
  7. Готовые банановые кексики можете подавать сразу или дать им полностью остыть – они хороши в любом виде.

Раньше мы рассказывали, как приготовить медовик с детства. Такой ароматный пирог с медом никого не оставит безразличным, зато готовится очень просто и благодаря нескольким "секретам", выйдет с первого раза.

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