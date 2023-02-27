Вкусный десерт к чаю за 15 минут: рецепт ароматных банановых кексов

Всем любителям бананов посвящается

Необязательно отправляться в магазин, чтобы купить "что-нибудь вкусненькое" к чаю, ведь это "что-то" можно легко приготовить самостоятельно. Это может быть простой тертый пирог, как у бабушки, или необычные банановые кексы. Стоит отметить, что бананы в отличие от большинства фруктов прекрасно подходят для добавления прямо в тесто, поэтому приготовление пройдет гораздо быстрее.

Рецепт мы нашли в кулинарном блоге Инстаграм kuhari.com.ua. Отмечается, что банановые кексики по этому рецепту обладают выразительным ароматом бананов, нежной текстурой и приятным вкусом. Обязательно попытайтесь приготовить!

Банановые кексы: рецепт

Ингредиенты:

Мука — 3 стакана

Разрыхлитель — 2 чайные ложки

Соль — 1 чайная кровать

Мускатный орех — 0,5 чайных ложки

Сливочное масло — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Яйца – 3 штуки

Ванильный экстракт – 1 ст. кровати

Бананы — 4 штуки

Способ приготовления:

Подготовьте ингредиенты. Растопите сливочное масло и дайте ему слегка остыть. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, мускатный орех, корицу и соль. Перемешайте и отставьте в сторону. В отдельной миске взбейте яйца, сахар, ванильную эссенцию и растопленное теплое масло. Можете сбить миксером или венчиком до однородности. Затем к яйцам добавьте бананы измельченные и перемешайте хорошенько. Затем постепенно добавьте сухие ингредиенты, замесите тесто. Формы для кексов застелите пергаментом или вставьте специальные бумажные формочки. Заполните формочки на две трети и отправьте в разогретую духовку на 15 минут. Готовые банановые кексики можете подавать сразу или дать им полностью остыть – они хороши в любом виде.

Раньше мы рассказывали, как приготовить медовик с детства. Такой ароматный пирог с медом никого не оставит безразличным, зато готовится очень просто и благодаря нескольким "секретам", выйдет с первого раза.