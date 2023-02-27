Замешивать тесто не нужно: рецепт потрясающего яблочного пирога без яиц (видео)

Проще этого рецепта не найти, хотя пирог с яблоками получается невероятно вкусным

Если хочется приготовить что-то вкусное к чаю, но лишнего времени нет, вариант насыпного пирога – идеальный для вас. С яблоками можно сделать не только традиционную шарлотку, а и не менее простую в исполнении выпечку.

Простой рецепт насыпного яблочного пирога рассказывает фудблог iren.lazun в Инстаграм. Бонус этой кулинарной идеи в том, что вам не понадобятся яйца. Более того, даже не придется замешивать тесто.

Рецепт яблочного пирога без яиц

Ингредиенты:

Яблоки – 1,5 кг неочищенных (тертых – 1200 г)

Корица – 1 ч. л.

Мука – 1 ст. (140 г)

Сахар – 3/4 ст. (140 г)

Манка – 1 ст. (160 г)

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Ванильный сахар – 1 упак. 16 г

Сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

Смешиваем все сухие ингредиенты: манку, муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Тесто готово. Яблоки натереть на терке. Можно предварительно почистить (по желанию). Добавить корицу и перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой и смазать сливочным маслом. Тесто разделить на четыре части. Первым выложить слой теста (каждый слой получается по 4 ст. л. с горкой), на него уложить яблочный слой, затем снова сухое тесто и слой натертых яблок. Последним уложить слой теста и натереть на него замороженное сливочное масло. Ставим выпекать в холодную духовку при 170 градусах на 55-60 минут. Подаем и разрезаем полностью охлажденным.

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