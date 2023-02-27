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Замешивать тесто не нужно: рецепт потрясающего яблочного пирога без яиц (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Яблочный пирог – любимая многими выпечка Новость обновлена 27 февраля 2023, 22:08
Яблочный пирог – любимая многими выпечка. Фото Freepik

Проще этого рецепта не найти, хотя пирог с яблоками получается невероятно вкусным

Если хочется приготовить что-то вкусное к чаю, но лишнего времени нет, вариант насыпного пирога – идеальный для вас. С яблоками можно сделать не только традиционную шарлотку, а и не менее простую в исполнении выпечку.

Простой рецепт насыпного яблочного пирога рассказывает фудблог iren.lazun в Инстаграм. Бонус этой кулинарной идеи в том, что вам не понадобятся яйца. Более того, даже не придется замешивать тесто.

Рецепт яблочного пирога без яиц

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1,5 кг неочищенных (тертых – 1200 г)
  • Корица – 1 ч. л.
  • Мука – 1 ст. (140 г)
  • Сахар – 3/4 ст. (140 г)
  • Манка – 1 ст. (160 г)
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1 упак. 16 г
  • Сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

  1. Смешиваем все сухие ингредиенты: манку, муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Тесто готово.
  2. Яблоки натереть на терке. Можно предварительно почистить (по желанию). Добавить корицу и перемешать.
  3. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой и смазать сливочным маслом.
  4. Тесто разделить на четыре части. Первым выложить слой теста (каждый слой получается по 4 ст. л. с горкой), на него уложить яблочный слой, затем снова сухое тесто и слой натертых яблок. Последним уложить слой теста и натереть на него замороженное сливочное масло.
  5. Ставим выпекать в холодную духовку при 170 градусах на 55-60 минут.
  6. Подаем и разрезаем полностью охлажденным.

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