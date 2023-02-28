Что добавить в тесто, чтобы бисквит получился более вкусным: необычный рецепт
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Бисквит станет отличной основой для торта
У каждого кулинара есть свои секреты приготовления бисквита. Чтобы корж получился идеальным, попробуйте добавить в него карамель. С этим ингредиентом бисквит получится пышным и мягким и не будет крошиться.
Простой рецепт бисквита с карамелью рассказывает фудблог recepti_svitlana21 в Инстаграм. Такое тесто отлично подойдет для разных тортов и десертов.
Рецепт бисквита
Ингредиенты:
- 5 шт. яиц
- 150 г сахара
- 2 ст. л. соленой карамели
- 20 г кукурузного крахмала
- 0.5 ч. л. разрыхлителю
- 130 г муки
Способ приготовления:
- Яйца начинаем взбивать на средней скорости. В 2-3 этапа добавляем сахар и далее взбиваем на высокой скорости 4-5 минут до белой пышной массы.
- Добавляем карамель и взбиваем 30 секунд.
- Просеиваем муку, крахмал и разрыхлитель в два этапа.
- Слегка перемешиваем (снизу вверх) до однородности.
- Запекаем в разогретой духовке при 160 градусах 40-50 минут (готовность проверяем зубочисткой).
- Готовый бисквит вынимаем из формы и даем остыть. Заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа (желательно на ночь).
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