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Что добавить в тесто, чтобы бисквит получился более вкусным: необычный рецепт

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Пышный бисквит приготовить очень просто Новость обновлена 28 февраля 2023, 15:21
Пышный бисквит приготовить очень просто. Фото Смачно24

Бисквит станет отличной основой для торта

У каждого кулинара есть свои секреты приготовления бисквита. Чтобы корж получился идеальным, попробуйте добавить в него карамель. С этим ингредиентом бисквит получится пышным и мягким и не будет крошиться.

Простой рецепт бисквита с карамелью рассказывает фудблог recepti_svitlana21 в Инстаграм. Такое тесто отлично подойдет для разных тортов и десертов.

Рецепт бисквита

Ингредиенты:

  • 5 шт. яиц
  • 150 г сахара
  • 2 ст. л. соленой карамели
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 0.5 ч. л. разрыхлителю
  • 130 г муки

Способ приготовления:

  1. Яйца начинаем взбивать на средней скорости. В 2-3 этапа добавляем сахар и далее взбиваем на высокой скорости 4-5 минут до белой пышной массы.
  2. Добавляем карамель и взбиваем 30 секунд.
  3. Просеиваем муку, крахмал и разрыхлитель в два этапа.
  4. Слегка перемешиваем (снизу вверх) до однородности.
  5. Запекаем в разогретой духовке при 160 градусах 40-50 минут (готовность проверяем зубочисткой).
  6. Готовый бисквит вынимаем из формы и даем остыть. Заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа (желательно на ночь).

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#Рецепт #Бисквит