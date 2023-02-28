Что добавить в тесто, чтобы бисквит получился более вкусным: необычный рецепт

Бисквит станет отличной основой для торта

У каждого кулинара есть свои секреты приготовления бисквита. Чтобы корж получился идеальным, попробуйте добавить в него карамель. С этим ингредиентом бисквит получится пышным и мягким и не будет крошиться.

Простой рецепт бисквита с карамелью рассказывает фудблог recepti_svitlana21 в Инстаграм. Такое тесто отлично подойдет для разных тортов и десертов.

Рецепт бисквита

Ингредиенты:

5 шт. яиц

150 г сахара

2 ст. л. соленой карамели

20 г кукурузного крахмала

0.5 ч. л. разрыхлителю

130 г муки

Способ приготовления:

Яйца начинаем взбивать на средней скорости. В 2-3 этапа добавляем сахар и далее взбиваем на высокой скорости 4-5 минут до белой пышной массы. Добавляем карамель и взбиваем 30 секунд. Просеиваем муку, крахмал и разрыхлитель в два этапа. Слегка перемешиваем (снизу вверх) до однородности. Запекаем в разогретой духовке при 160 градусах 40-50 минут (готовность проверяем зубочисткой). Готовый бисквит вынимаем из формы и даем остыть. Заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа (желательно на ночь).

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