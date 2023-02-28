Самый простой и удачный рецепт теста для пиццы: выпечка съедается за секунды

Приготовить вкусную пиццу можно легко в домашних условиях

У каждой семьи есть свой рецепт домашней пиццы. Кто-то любит пышное тесто, а кому-то нравится тонкое. Многие же в поиске золотой середины. Идеальным получается тесто для пиццы на основе сухих дрожжей.

Самый простой и удачный рецепт теста для пиццы опубликовал фудблог victoriavalerievna в Инстаграм. Блюдо приятно удивит ароматом, а тесто станет вкусной основой для вашей любимой начинки.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

Тёплая вода — 125 мл

Мука — около 180 г

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Щепотка соли, молотый перец, приправы

Томатный соус

Начинка по вкусу

Способ приготовления:

В тёплой воде растворяем дрожжи, добавляем соль, оливковое масло и просеянную муку. Замешиваем нежное и мягкое тесто. Накрываем плёнкой и ставим подходить примерно на 30 минут в тёплое место. Подошедшее тесто раскатываем на поверхности с пергаментом, слегка присыпанным мукой (руки тоже можно немного смазать оливковым маслом). Формируем бортики (в бортики по желанию добавляйте сыр), прокалываем вилкой всю поверхность пиццы, смазываем томатным соусом (в него можно добавить порезанный базилик и любимые приправы) и выкладываем по вкусу начинку. Сверху присыпьте молотым перцем и приправами. Ставим на 20-25 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Достаём, украшаем зеленью.

Ранее "Телеграф" делился рецептом пампушек с чесноком, которые готовятся на сковороде. Там же, к слову, можно пожарить и вкусную пиццу.