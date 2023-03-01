Очень легкий рецепт потрясающего десерта без выпечки: готовится просто и быстро (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой торт понравится и детям, и взрослым
Если нет времени на выпекание торта, то идея с десертом без выпечки – ваш выбор. Вместо теста используйте печенье, дополнив нежным кремом. В таком случае вам даже не понадобится плита или духовка.
Простой рецепт десерта без выпечки рассказывает фудблог iriska_dimitrova в Инстаграм. Текстура торта получается вкусной, легкой и нежной.
Рецепт десерта из печенья с кремом и бананом
Ингредиенты:
- хрустящее шоколадное печенье
- 500 г сметаны (20%)
- 90 г сахарной пудры
- 1 банан
- Какао
Способ приготовления:
- Венчиком смешать сметану с сахарной пудрой.
- Сформируйте десерт из слоев в такой последовательности: пара ложек крема на дно формы, печенье, крем, кружочки банана. Затем чередуйте слой печенья с бананом и слой без банана, перемазывая кремом.
- Сверху присыпать какао.
- Накрываем массу крышкой или пленкой и ставим в холодильник на 2-3 часа, чтобы десерт пропитался.
Ранее "Телеграф" делился рецептом пончиков, которые получаются воздушными и мягкими. А еще мы рассказывали, как приготовить ароматные банановые кексы к чаю за 15 минут.