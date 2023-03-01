Очень легкий рецепт потрясающего десерта без выпечки: готовится просто и быстро (видео)

Такой торт понравится и детям, и взрослым

Если нет времени на выпекание торта, то идея с десертом без выпечки – ваш выбор. Вместо теста используйте печенье, дополнив нежным кремом. В таком случае вам даже не понадобится плита или духовка.

Простой рецепт десерта без выпечки рассказывает фудблог iriska_dimitrova в Инстаграм. Текстура торта получается вкусной, легкой и нежной.

Рецепт десерта из печенья с кремом и бананом

Ингредиенты:

хрустящее шоколадное печенье

500 г сметаны (20%)

90 г сахарной пудры

1 банан

Какао

Способ приготовления:

Венчиком смешать сметану с сахарной пудрой. Сформируйте десерт из слоев в такой последовательности: пара ложек крема на дно формы, печенье, крем, кружочки банана. Затем чередуйте слой печенья с бананом и слой без банана, перемазывая кремом. Сверху присыпать какао. Накрываем массу крышкой или пленкой и ставим в холодильник на 2-3 часа, чтобы десерт пропитался.

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