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Очень легкий рецепт потрясающего десерта без выпечки: готовится просто и быстро (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Простой в приготовление десерт с печеньем Новость обновлена 01 марта 2023, 14:35
Простой в приготовление десерт с печеньем. Фото svitreceptiv.com

Такой торт понравится и детям, и взрослым

Если нет времени на выпекание торта, то идея с десертом без выпечки – ваш выбор. Вместо теста используйте печенье, дополнив нежным кремом. В таком случае вам даже не понадобится плита или духовка.

Простой рецепт десерта без выпечки рассказывает фудблог iriska_dimitrova в Инстаграм. Текстура торта получается вкусной, легкой и нежной.

Рецепт десерта из печенья с кремом и бананом

Ингредиенты:

  • хрустящее шоколадное печенье
  • 500 г сметаны (20%)
  • 90 г сахарной пудры
  • 1 банан
  • Какао

Способ приготовления:

  1. Венчиком смешать сметану с сахарной пудрой.
  2. Сформируйте десерт из слоев в такой последовательности: пара ложек крема на дно формы, печенье, крем, кружочки банана. Затем чередуйте слой печенья с бананом и слой без банана, перемазывая кремом.
  3. Сверху присыпать какао.
  4. Накрываем массу крышкой или пленкой и ставим в холодильник на 2-3 часа, чтобы десерт пропитался.

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