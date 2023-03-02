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Восхитительный шоколадный торт, который готовится на сковороде: десерт тает во рту (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Для приготовления торта не всегда нужна духовка Новость обновлена 02 марта 2023, 15:09
Для приготовления торта не всегда нужна духовка. Фото Getty Images

Мягкие коржи торта идеально сочетаются с нежным кремом

На сковороде можно жарить не только румяные блины, а и тесто для полноценного десерта. Шикарный торт из воздушных коржей и нежного крема вы сможете приготовить без использования духовки.

Простым рецептом шоколадного торта, который готовится на сковороде, делится фудблог iriska_dimitrova в Инстаграм. Такой десерт вы сможете подать на праздничный стол, а в разрезе выпечка выглядит особенно эффектно.

Рецепт торта на сковороде

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 160 г сахара
  • 2 пакетика ванильного сахара
  • 50 мл масла
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 50 г какао
  • 150 г муки
  • 60-70 мл кипятка

Крем:

  • 400 г сметаны 20%
  • 300 г вареной сгущенки
  • 20 загустителя для сливок

Сироп:

  • 6 ст. л. воды
  • 4 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем до однородной массы, добавляем сахар и ванильный сахар и взбиваем 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Муку смешиваем с какао и разрыхлителем, просеиваем в тесто. Перемешиваем и вливаем кипяток. Замешиваем тесто.
  2. Выпекаем коржи на смазанной растительным маслом сковороде на малом огне под крышкой с обеих сторон. Периодически вытираем конденсат с крышки.
  3. Готовим сироп для пропитки: сахар с водой нагреваем до растворения, постоянно помешивая. Охлаждаем.
  4. Для крема сметану смешиваем со сгущенкой, добавляем загуститель к сливкам и смешиваем до загустения.
  5. Собираем торт: каждый корж пропитываем сиропом, смазываем кремом. Верх и бока торта смазываем остатками крема и украшаем крошкой печенья.
  6. Оставляем минимум на 5-6 часов в холодильнике, лучше – на ночь.

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