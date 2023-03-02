Восхитительный шоколадный торт, который готовится на сковороде: десерт тает во рту (видео)

Мягкие коржи торта идеально сочетаются с нежным кремом

На сковороде можно жарить не только румяные блины, а и тесто для полноценного десерта. Шикарный торт из воздушных коржей и нежного крема вы сможете приготовить без использования духовки.

Простым рецептом шоколадного торта, который готовится на сковороде, делится фудблог iriska_dimitrova в Инстаграм. Такой десерт вы сможете подать на праздничный стол, а в разрезе выпечка выглядит особенно эффектно.

Рецепт торта на сковороде

Ингредиенты:

5 яиц

160 г сахара

2 пакетика ванильного сахара

50 мл масла

1,5 ч. л. разрыхлителя

50 г какао

150 г муки

60-70 мл кипятка

Крем:

400 г сметаны 20%

300 г вареной сгущенки

20 загустителя для сливок

Сироп:

6 ст. л. воды

4 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Яйца взбиваем до однородной массы, добавляем сахар и ванильный сахар и взбиваем 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Муку смешиваем с какао и разрыхлителем, просеиваем в тесто. Перемешиваем и вливаем кипяток. Замешиваем тесто. Выпекаем коржи на смазанной растительным маслом сковороде на малом огне под крышкой с обеих сторон. Периодически вытираем конденсат с крышки. Готовим сироп для пропитки: сахар с водой нагреваем до растворения, постоянно помешивая. Охлаждаем. Для крема сметану смешиваем со сгущенкой, добавляем загуститель к сливкам и смешиваем до загустения. Собираем торт: каждый корж пропитываем сиропом, смазываем кремом. Верх и бока торта смазываем остатками крема и украшаем крошкой печенья. Оставляем минимум на 5-6 часов в холодильнике, лучше – на ночь.

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