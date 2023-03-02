Восхитительный шоколадный торт, который готовится на сковороде: десерт тает во рту (видео)
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Мягкие коржи торта идеально сочетаются с нежным кремом
На сковороде можно жарить не только румяные блины, а и тесто для полноценного десерта. Шикарный торт из воздушных коржей и нежного крема вы сможете приготовить без использования духовки.
Простым рецептом шоколадного торта, который готовится на сковороде, делится фудблог iriska_dimitrova в Инстаграм. Такой десерт вы сможете подать на праздничный стол, а в разрезе выпечка выглядит особенно эффектно.
Рецепт торта на сковороде
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 160 г сахара
- 2 пакетика ванильного сахара
- 50 мл масла
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 50 г какао
- 150 г муки
- 60-70 мл кипятка
Крем:
- 400 г сметаны 20%
- 300 г вареной сгущенки
- 20 загустителя для сливок
Сироп:
- 6 ст. л. воды
- 4 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем до однородной массы, добавляем сахар и ванильный сахар и взбиваем 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Муку смешиваем с какао и разрыхлителем, просеиваем в тесто. Перемешиваем и вливаем кипяток. Замешиваем тесто.
- Выпекаем коржи на смазанной растительным маслом сковороде на малом огне под крышкой с обеих сторон. Периодически вытираем конденсат с крышки.
- Готовим сироп для пропитки: сахар с водой нагреваем до растворения, постоянно помешивая. Охлаждаем.
- Для крема сметану смешиваем со сгущенкой, добавляем загуститель к сливкам и смешиваем до загустения.
- Собираем торт: каждый корж пропитываем сиропом, смазываем кремом. Верх и бока торта смазываем остатками крема и украшаем крошкой печенья.
- Оставляем минимум на 5-6 часов в холодильнике, лучше – на ночь.
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