Как приготовить самые пышные круассаны с вишнями: очень простой рецепт (видео)

Дрожжи – это 99% успеха в дрожжевой выпечке

Эта выпечка готовится из простых ингредиентов, они получаются бюджетными, нежными и очень пышными, как настоящие французские круассаны!

Рецептом круассанов с вишнями из дрожжевого теста поделилась украинская фудблогерша Анна. Такие булочки порадуют как близких людей, так и друзей.

Как приготовить круассаны с вишнями

Ингредиенты на 12 булочек:

350 г муки

50 мл воды

100 мл молока

1 яйцо

7 г сухих дрожжей

40 г сахара

5 г соли

1 пачка ванильного сахара

50 г мягкого сливочного масла

желток для смазывания

Для начинки:

200 г вишен

50 г сахара

15 г крахмала,

50-70 мл воды

Приготовление:

Начинку готовим заранее, объединяем все ингредиенты, кипятим 1 минуту помешивая и полностью охлаждаем. Отдельно соединяем все сухие ингредиенты и влажные (муку обязательно просеиваем). Объединяем их вместе, оставляем на 15 минут. Добавляем в тесто мягкое масло и вымешиваем на поверхности до гладкости примерно 10 минут. Вымешанное тесто оставляем подходить на 1 час. Делим тесто на 12 равных частей, каждый кусочек формируем в шарик. Поверхность присыпаем мукой. Каждый шарик теста вытягиваем в каплю и формируем булочки как на видео ниже. Внутрь кладем вишневую начинку или начинку на ваш вкус. Булочки оставляем подходить на 1 час. Перед выпеканием смазываем желтком смешанным с водой 1:2. Выпекаем при 170 градусах 25 минут. Готовые булочки сразу смазываем растопленным сливочным маслом.

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