Простой рецепт вкуснейшего медовика: такой торт готовили наши мамы (видео)

Домашний медовик иногда называют тортом-рыжиком

С детских лет мы запоминаем вкусы фирменных блюд наших мам, особенно если речь идет о десертах. Кто-то обожал торт "Муравейник", а в других семьях на праздники готовили медовик (некоторые еще называют его "рыжик").

Простой рецепт медовика публикует фублогерша Эмилия Евтушенко в Инстаграм. Мягкие коржи идеально сочетаются с нежным кремом. Вкус этого торта вернет вас в детство.

Рецепт медовика

Ингредиенты:

500 г муки

100 г сливочного масла из холодильника

150 г меда

1 яйцо

0,5 ч. л. соды

50 мл молока

150 г сахара

Крем:

150 г молотых орехов

80 г сахара

500-600 г сметаны

Способ приготовления:

Муку растираем со сливочным маслом, добавляем яйцо, мед, сахар. Молоко подогреваем и добавляем соду. Когда вступят в реакцию, добавляем в наше будущее тесто, хорошо вымешиваем. Тесто делим на четыре равные части. Каждую часть раскатываем и выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 5-6 минут. Готовим крем. Сметану смешиваем с сахаром и измельченными орехами. Смазываем коржи и даем настояться несколько часов.

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