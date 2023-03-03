Простой рецепт вкуснейшего медовика: такой торт готовили наши мамы (видео)
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Домашний медовик иногда называют тортом-рыжиком
С детских лет мы запоминаем вкусы фирменных блюд наших мам, особенно если речь идет о десертах. Кто-то обожал торт "Муравейник", а в других семьях на праздники готовили медовик (некоторые еще называют его "рыжик").
Простой рецепт медовика публикует фублогерша Эмилия Евтушенко в Инстаграм. Мягкие коржи идеально сочетаются с нежным кремом. Вкус этого торта вернет вас в детство.
Рецепт медовика
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 100 г сливочного масла из холодильника
- 150 г меда
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. соды
- 50 мл молока
- 150 г сахара
Крем:
- 150 г молотых орехов
- 80 г сахара
- 500-600 г сметаны
Способ приготовления:
- Муку растираем со сливочным маслом, добавляем яйцо, мед, сахар.
- Молоко подогреваем и добавляем соду. Когда вступят в реакцию, добавляем в наше будущее тесто, хорошо вымешиваем.
- Тесто делим на четыре равные части. Каждую часть раскатываем и выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 5-6 минут.
- Готовим крем. Сметану смешиваем с сахаром и измельченными орехами.
- Смазываем коржи и даем настояться несколько часов.
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