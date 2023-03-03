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Простой рецепт вкуснейшего медовика: такой торт готовили наши мамы (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Мягкие коржи с нежным кремом – идеальная комбинация Новость обновлена 03 марта 2023, 11:54
Мягкие коржи с нежным кремом – идеальная комбинация. Фото Freepik

Домашний медовик иногда называют тортом-рыжиком

С детских лет мы запоминаем вкусы фирменных блюд наших мам, особенно если речь идет о десертах. Кто-то обожал торт "Муравейник", а в других семьях на праздники готовили медовик (некоторые еще называют его "рыжик").

Простой рецепт медовика публикует фублогерша Эмилия Евтушенко в Инстаграм. Мягкие коржи идеально сочетаются с нежным кремом. Вкус этого торта вернет вас в детство.

Рецепт медовика

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 100 г сливочного масла из холодильника
  • 150 г меда
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. соды
  • 50 мл молока
  • 150 г сахара

Крем:

  • 150 г молотых орехов
  • 80 г сахара
  • 500-600 г сметаны

Способ приготовления:

  1. Муку растираем со сливочным маслом, добавляем яйцо, мед, сахар.
  2. Молоко подогреваем и добавляем соду. Когда вступят в реакцию, добавляем в наше будущее тесто, хорошо вымешиваем.
  3. Тесто делим на четыре равные части. Каждую часть раскатываем и выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 5-6 минут.
  4. Готовим крем. Сметану смешиваем с сахаром и измельченными орехами.
  5. Смазываем коржи и даем настояться несколько часов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шоколадного торта, который готовится на сковороде. А еще мы рассказывали, как приготовить легкий десерт с бананом без выпечки.

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#Рецепт #Торт #Медовик