Как приготовить вкусную пиццу без теста за 15 минут: рецепт блюда с лавашем (видео)
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Эта экспресс-пицца понравится вам за свою простоту и быстроту приготовления
Это блюдо итальянской кухни нравится всем без исключения. Традиционно готовится пицца из теста, а уже на него кладут разнообразную начинку. Но что делать, когда возиться с тестом вообще нет желания, а насладиться вкусом блюда очень хочется? Выход есть!
Предлагаем приготовить пиццу на лаваше, который можно приобрести в любом супермаркете. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Анна. С лавашем пицца готовится всего 15 минут. В этом случае мы используем духовку, но можно воспользоваться и обычной сковородкой.
Как приготовить пиццу на лаваше
Ингредиенты на 2 пиццы:
- 1 упаковка круглого лаваша/тортильи (4 шт. внутри)
- Начинка: кетчуп, сыр, итальянские травы, куриное филе, кукуруза, томаты, грибы, салями — по вашему усмотрению
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 190 градусов.
- Выкладываем один лаваш на пергамент, посыпаем сыром, накрываем вторым лавашем, выкладываем начинку.
- Запекаем при 190 градусах 10 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусную пиццу на сковороде. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.