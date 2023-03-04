Как приготовить вкусную пиццу без теста за 15 минут: рецепт блюда с лавашем (видео)

Эта экспресс-пицца понравится вам за свою простоту и быстроту приготовления

Это блюдо итальянской кухни нравится всем без исключения. Традиционно готовится пицца из теста, а уже на него кладут разнообразную начинку. Но что делать, когда возиться с тестом вообще нет желания, а насладиться вкусом блюда очень хочется? Выход есть!

Предлагаем приготовить пиццу на лаваше, который можно приобрести в любом супермаркете. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Анна. С лавашем пицца готовится всего 15 минут. В этом случае мы используем духовку, но можно воспользоваться и обычной сковородкой.

Как приготовить пиццу на лаваше

Ингредиенты на 2 пиццы:

1 упаковка круглого лаваша/тортильи (4 шт. внутри)

Начинка: кетчуп, сыр, итальянские травы, куриное филе, кукуруза, томаты, грибы, салями — по вашему усмотрению

Приготовление:

Духовку разогреваем до 190 градусов. Выкладываем один лаваш на пергамент, посыпаем сыром, накрываем вторым лавашем, выкладываем начинку. Запекаем при 190 градусах 10 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусную пиццу на сковороде. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.