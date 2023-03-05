Легкие и вкусные: рецепт жареных пирожков, как у бабушки

Начинку для пирожков можете брать какую захотите

Наши бабушки точно знают какие-то секретные секреты, ведь чтобы они не приготовили – это всегда невероятно вкусно. А особенно пирожки: с яблоками, яйцами, мясом, картофелем или капустой. Рассказываем, как такие пирожочки сделать.

Рецептом таких пирожков поделилась кулинарный блоггер Даяна Рудницкая на своей странице в Инстаграм. Большой плюс этого блюда – начинку можно выбрать по своему вкусу.

Жареные пирожки, как у бабушки: рецепт

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.л + чтобы замесить тесто

Кипяток — полстакана

Соль

Сахар – 2 ст.л

Масло подсолнечное — 2 ст.л

Дрожжи – пол пачки (быстрорастворимые)

Способ приготовления:

2 ложки муки залейте крутым кипятком и перемешайте до однородной массы. Соль, сахар и масло добавьте сюда. Немножко дайте массе остыть, чтобы она стала теплая и добавьте сухие дрожжи. Все хорошо перемешайте и насыпьте муку. Как только тесто перестанет липнуть в руки, прекратите насыпать муку. Сделайте кружочки из теста, внутрь положите начинку (не забудьте предварительно ее приготовить) и защелкните пирожок. Жарьте на маленьком огне с обеих сторон до готовности.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.