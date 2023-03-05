Легкие и вкусные: рецепт жареных пирожков, как у бабушки
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Начинку для пирожков можете брать какую захотите
Наши бабушки точно знают какие-то секретные секреты, ведь чтобы они не приготовили – это всегда невероятно вкусно. А особенно пирожки: с яблоками, яйцами, мясом, картофелем или капустой. Рассказываем, как такие пирожочки сделать.
Рецептом таких пирожков поделилась кулинарный блоггер Даяна Рудницкая на своей странице в Инстаграм. Большой плюс этого блюда – начинку можно выбрать по своему вкусу.
Жареные пирожки, как у бабушки: рецепт
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.л + чтобы замесить тесто
- Кипяток — полстакана
- Соль
- Сахар – 2 ст.л
- Масло подсолнечное — 2 ст.л
- Дрожжи – пол пачки (быстрорастворимые)
Способ приготовления:
- 2 ложки муки залейте крутым кипятком и перемешайте до однородной массы. Соль, сахар и масло добавьте сюда.
- Немножко дайте массе остыть, чтобы она стала теплая и добавьте сухие дрожжи. Все хорошо перемешайте и насыпьте муку. Как только тесто перестанет липнуть в руки, прекратите насыпать муку.
- Сделайте кружочки из теста, внутрь положите начинку (не забудьте предварительно ее приготовить) и защелкните пирожок.
- Жарьте на маленьком огне с обеих сторон до готовности.
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