Укр

Легкие и вкусные: рецепт жареных пирожков, как у бабушки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Жареные пирожки, как у бабушки — рецепт Новость обновлена 05 марта 2023, 10:36
Жареные пирожки, как у бабушки — рецепт. Фото instagram

Начинку для пирожков можете брать какую захотите

Наши бабушки точно знают какие-то секретные секреты, ведь чтобы они не приготовили – это всегда невероятно вкусно. А особенно пирожки: с яблоками, яйцами, мясом, картофелем или капустой. Рассказываем, как такие пирожочки сделать.

Рецептом таких пирожков поделилась кулинарный блоггер Даяна Рудницкая на своей странице в Инстаграм. Большой плюс этого блюда – начинку можно выбрать по своему вкусу.

Жареные пирожки, как у бабушки: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.л + чтобы замесить тесто
  • Кипяток — полстакана
  • Соль
  • Сахар – 2 ст.л
  • Масло подсолнечное — 2 ст.л
  • Дрожжи – пол пачки (быстрорастворимые)

Способ приготовления:

  1. 2 ложки муки залейте крутым кипятком и перемешайте до однородной массы. Соль, сахар и масло добавьте сюда.
  2. Немножко дайте массе остыть, чтобы она стала теплая и добавьте сухие дрожжи. Все хорошо перемешайте и насыпьте муку. Как только тесто перестанет липнуть в руки, прекратите насыпать муку.
  3. Сделайте кружочки из теста, внутрь положите начинку (не забудьте предварительно ее приготовить) и защелкните пирожок.
  4. Жарьте на маленьком огне с обеих сторон до готовности.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.

Теги:
#Рецепт #Пирожки