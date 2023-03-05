Понадобится всего несколько ингредиентов: рецепт лимонного пирога без выпекания

Простой и изысканный десерт, тающий во рту, который порадует ваших гостей

Трудно устоять перед вкусным пирогом, но не у всех хватает терпения его испечь, а многие просто "не дружат" с духовкой, поэтому и не готовят в ней ничего. В таком случае на помощь приходят рецепты без выпечки. Если вы хотите полакомиться вкусным десертом, но у вас мало времени, то этот рецепт лимонного тарта вас порадует.

Причина, по которой этот рецепт лимонного пирога так быстр и прост в приготовлении, заключается в том, что для его приготовления требуется всего несколько ингредиентов, и вам не нужно использовать духовку.

Лимонный тарт: рецепт

Ингредиенты:

300 г печенья;

200 г растопленного сливочного масла.

1 яйцо;

лимонная цедра;

сок одного лимона;

6 столовых ложек кукурузного крахмала;

1 литр молока;

ванильный йогурт;

25 г сиропа агавы;

Кокосовая стружка для украшения десерта.

Способ приготовления:

Для начала поместите печенье в блендер, чтобы измельчить его до "песочной" консистенции, и высыпите смесь в миску и добавьте растопленное масло. Перемешивайте, пока все хорошо не смешается. Поместите эту смесь в форму и выровняйте ее. После поместите основу вашего торта в холодильник и переходите ко второму шагу рецепта. Приготовьте крем для торта. Для этого в кастрюлю налейте молоко и сверху добавьте цедру лимона. Затем подогрейте молоко, доведите его до кипения и снимите с плиты. Затем в миску влейте яйцо, кукурузный крахмал и сироп агавы и смешайте все ингредиенты. Добавьте ванильный йогурт и влейте подогретое молоко, одновременно все перемешивая. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Продолжайте все перемешивать, пока не получите кремообразную консистенцию. Через несколько минут снимите кастрюлю с огня и добавьте лимонный сок. Теперь, когда ваш крем, наконец, готов, вы можете поместить его на основу вашего десерта. Как только это будет сделано, поместите пирог в холодильник и дайте ему отдохнуть в течение 3 часов. Затем можно украсить пирог, посыпав сверху тертым кокосом.

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