Понадобится всего несколько ингредиентов: рецепт лимонного пирога без выпекания
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Простой и изысканный десерт, тающий во рту, который порадует ваших гостей
Трудно устоять перед вкусным пирогом, но не у всех хватает терпения его испечь, а многие просто "не дружат" с духовкой, поэтому и не готовят в ней ничего. В таком случае на помощь приходят рецепты без выпечки. Если вы хотите полакомиться вкусным десертом, но у вас мало времени, то этот рецепт лимонного тарта вас порадует.
Причина, по которой этот рецепт лимонного пирога так быстр и прост в приготовлении, заключается в том, что для его приготовления требуется всего несколько ингредиентов, и вам не нужно использовать духовку.
Лимонный тарт: рецепт
Ингредиенты:
- 300 г печенья;
- 200 г растопленного сливочного масла.
- 1 яйцо;
- лимонная цедра;
- сок одного лимона;
- 6 столовых ложек кукурузного крахмала;
- 1 литр молока;
- ванильный йогурт;
- 25 г сиропа агавы;
- Кокосовая стружка для украшения десерта.
Способ приготовления:
- Для начала поместите печенье в блендер, чтобы измельчить его до "песочной" консистенции, и высыпите смесь в миску и добавьте растопленное масло. Перемешивайте, пока все хорошо не смешается. Поместите эту смесь в форму и выровняйте ее.
- После поместите основу вашего торта в холодильник и переходите ко второму шагу рецепта.
- Приготовьте крем для торта. Для этого в кастрюлю налейте молоко и сверху добавьте цедру лимона. Затем подогрейте молоко, доведите его до кипения и снимите с плиты.
- Затем в миску влейте яйцо, кукурузный крахмал и сироп агавы и смешайте все ингредиенты. Добавьте ванильный йогурт и влейте подогретое молоко, одновременно все перемешивая.
- Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Продолжайте все перемешивать, пока не получите кремообразную консистенцию. Через несколько минут снимите кастрюлю с огня и добавьте лимонный сок.
- Теперь, когда ваш крем, наконец, готов, вы можете поместить его на основу вашего десерта. Как только это будет сделано, поместите пирог в холодильник и дайте ему отдохнуть в течение 3 часов. Затем можно украсить пирог, посыпав сверху тертым кокосом.
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