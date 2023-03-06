Пирожки получатся даже лучше, чем у бабушки: рецепт идеального дрожжевого теста

Готовится быстро и просто, а результат — изумительный

Приготовить такие же вкусные пирожки, как готовит бабушка, задача не из простых, однако все возможно. Главное сделать правильное тесто для пирожков и мы вам в этом поможем.

Кулинарный блогер под ником dolce.vita.school в Инстаграм поделился простым рецептом идеального дрожжевого теста, с которым ваши пирожки получатся невероятно вкусными. Начинку вы можете выбрать любую: как сладкую, так и соленую.

Идеальное тесто на пирожки: рецепт

Ингредиенты:

Яйцо с1 2 шт

Сахар 2 ст. л.

Дрожжи сухие 7г

Мука в/с 400 гр

Сметана 200 гр

Вода 40 гр

Растительное масло 1 ст.л.

1-2 щепотки соли

Способ приготовления:

В теплую воду (38-40С) добавить дрожжи и дать постоять до образования "шапочки" из пены.

В отдельной емкости взбить 2 яйца с сахаром и солью. Добавить сметану, перемешать. Добавить дрожжи, снова перемешать.

Всыпать муку и соединить все в однородную массу. Добавить растительное масло и все хорошенько вымесить.

Убрать под пленку на 1 час примерно (тесто должно увеличиться в 1.5-2 раза).

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.