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Пирожки получатся даже лучше, чем у бабушки: рецепт идеального дрожжевого теста

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как приготовить идеальное тесто на пирожки - рецепт Новость обновлена 06 марта 2023, 11:03
Как приготовить идеальное тесто на пирожки - рецепт. Фото pexels.com

Готовится быстро и просто, а результат — изумительный

Приготовить такие же вкусные пирожки, как готовит бабушка, задача не из простых, однако все возможно. Главное сделать правильное тесто для пирожков и мы вам в этом поможем.

Кулинарный блогер под ником dolce.vita.school в Инстаграм поделился простым рецептом идеального дрожжевого теста, с которым ваши пирожки получатся невероятно вкусными. Начинку вы можете выбрать любую: как сладкую, так и соленую.

Идеальное тесто на пирожки: рецепт

Ингредиенты:

  • Яйцо с1 2 шт
  • Сахар 2 ст. л.
  • Дрожжи сухие 7г
  • Мука в/с 400 гр
  • Сметана 200 гр
  • Вода 40 гр
  • Растительное масло 1 ст.л.
  • 1-2 щепотки соли

Способ приготовления:

  • В теплую воду (38-40С) добавить дрожжи и дать постоять до образования "шапочки" из пены.
  • В отдельной емкости взбить 2 яйца с сахаром и солью. Добавить сметану, перемешать. Добавить дрожжи, снова перемешать.
  • Всыпать муку и соединить все в однородную массу. Добавить растительное масло и все хорошенько вымесить.
  • Убрать под пленку на 1 час примерно (тесто должно увеличиться в 1.5-2 раза).

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Пирожки