Пирожки получатся даже лучше, чем у бабушки: рецепт идеального дрожжевого теста
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Готовится быстро и просто, а результат — изумительный
Приготовить такие же вкусные пирожки, как готовит бабушка, задача не из простых, однако все возможно. Главное сделать правильное тесто для пирожков и мы вам в этом поможем.
Кулинарный блогер под ником dolce.vita.school в Инстаграм поделился простым рецептом идеального дрожжевого теста, с которым ваши пирожки получатся невероятно вкусными. Начинку вы можете выбрать любую: как сладкую, так и соленую.
Идеальное тесто на пирожки: рецепт
Ингредиенты:
- Яйцо с1 2 шт
- Сахар 2 ст. л.
- Дрожжи сухие 7г
- Мука в/с 400 гр
- Сметана 200 гр
- Вода 40 гр
- Растительное масло 1 ст.л.
- 1-2 щепотки соли
Способ приготовления:
- В теплую воду (38-40С) добавить дрожжи и дать постоять до образования "шапочки" из пены.
- В отдельной емкости взбить 2 яйца с сахаром и солью. Добавить сметану, перемешать. Добавить дрожжи, снова перемешать.
- Всыпать муку и соединить все в однородную массу. Добавить растительное масло и все хорошенько вымесить.
- Убрать под пленку на 1 час примерно (тесто должно увеличиться в 1.5-2 раза).
Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.