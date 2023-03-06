Всего 15 минут и готово: рецепт вкусной пасты "а-ля карбонара" (видео)

Отличный вариант для сытного обеда или ужина

Необязательно ходить по ресторанам, чтобы отведать итальянскую пасту, ведь ее можно приготовить самостоятельно и всего за 15 минут. Да, возможно, она не будет именно такой, как ее готовят профессионалы, и от этого вкусной она быть не перестанет.

Украинская фудблогерка Анна ( anny.cooking ) поделилась в своем кулинарном блоге в Инстаграм рецептом пасты "а-ля карбонара". Всего 15 минут и вкусный обед или ужин готовы.

Паста "А-ля карбонара": рецепт

Ингредиенты на 2 порции:

200 г пасты

100-150 г грудинки или бекона

150 мл сливок 20%

2 желтка

2 зубчика чеснока

50 г пармезана

соль, перец

Способ приготовления:

Нарезаем грудинку/бекон, сыр натираем, чеснок давим Соединяем желтки, сливки и творог. Отвариваем пасту ~6-7 мин и параллельно готовим соус. Бекон поджариваем на небольшом огне, добавляем в конце чеснок на 2-3 мин и вынимаем его. С пасты оставляем 100 мл воды, а остальное сливаем. Добавляем пасту к бекону, прогреваем пару минут, добавляем воду из пасты, добавляем соус и помешивая прогреваем еще пару минут. Соус должен застыть и укутать собой пасту.

Сразу подаем к столу, вкусному!

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