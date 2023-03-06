Всего 15 минут и готово: рецепт вкусной пасты "а-ля карбонара" (видео)
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Отличный вариант для сытного обеда или ужина
Необязательно ходить по ресторанам, чтобы отведать итальянскую пасту, ведь ее можно приготовить самостоятельно и всего за 15 минут. Да, возможно, она не будет именно такой, как ее готовят профессионалы, и от этого вкусной она быть не перестанет.
Украинская фудблогерка Анна ( anny.cooking ) поделилась в своем кулинарном блоге в Инстаграм рецептом пасты "а-ля карбонара". Всего 15 минут и вкусный обед или ужин готовы.
Паста "А-ля карбонара": рецепт
Ингредиенты на 2 порции:
- 200 г пасты
- 100-150 г грудинки или бекона
- 150 мл сливок 20%
- 2 желтка
- 2 зубчика чеснока
- 50 г пармезана
- соль, перец
Способ приготовления:
- Нарезаем грудинку/бекон, сыр натираем, чеснок давим
- Соединяем желтки, сливки и творог.
- Отвариваем пасту ~6-7 мин и параллельно готовим соус. Бекон поджариваем на небольшом огне, добавляем в конце чеснок на 2-3 мин и вынимаем его.
- С пасты оставляем 100 мл воды, а остальное сливаем. Добавляем пасту к бекону, прогреваем пару минут, добавляем воду из пасты, добавляем соус и помешивая прогреваем еще пару минут. Соус должен застыть и укутать собой пасту.
Сразу подаем к столу, вкусному!
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