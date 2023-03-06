Простой рецепт соленой карамели из четырех ингредиентов: получается идеальной

Приготовить вкусную карамель можно и в домашних условиях

Своими руками можно приготовить как сгущённое молоко, так и карамель, которая часто используется в приготовлении десертов. Если любите соленую карамель, то просто добавьте в состав домашнего крема морскую соль.

Простой рецепт соленой карамели рассказывает фудблог emiliya.yevtushenko в Инстаграм. Для приготовления понадобится всего четыре продукта. Консистенция карамели получается просто идеальной.

Рецепт соленой карамели в домашних условиях

Ингредиенты:

300 г сахара

100 г сливочного масла

170 г жирных сливок (33%)

1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

На дно кастрюли высыпаем часть сахара, чтобы он покрывал дно. Ставим на огонь. Когда начнет плавиться и приобретать коричневый оттенок – помешиваем деревянной лопаткой. Подсыпаем понемногу частями сахар, аккуратно вмешивая. Так продолжаем, пока весь сахар не растопится. Доводим до нужной консистенции: чем дольше варим, тем более густую карамель получим (лучше не делать слишком густую консистенцию, иначе неудобно использовать для десертов). Забрасываем в кастрюлю половину холодного масла, вторую половину оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Вымешиваем. Сливки нагреваем и добавляем в карамель. Сначала дайте им немного нагреться вместе с карамелью, затем аккуратно вымешайте. Масса будет бурлить. Вымешиваем до тех пор, пока все не смешается. Приблизительно через 1-2 часа, когда карамель остынет, добавляем мягкое масло и взбиваем погружным блендером. Переливаем в емкость. Карамель можно хранить в течение одного месяца в холодильнике.

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