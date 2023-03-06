Простой рецепт соленой карамели из четырех ингредиентов: получается идеальной
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Приготовить вкусную карамель можно и в домашних условиях
Своими руками можно приготовить как сгущённое молоко, так и карамель, которая часто используется в приготовлении десертов. Если любите соленую карамель, то просто добавьте в состав домашнего крема морскую соль.
Простой рецепт соленой карамели рассказывает фудблог emiliya.yevtushenko в Инстаграм. Для приготовления понадобится всего четыре продукта. Консистенция карамели получается просто идеальной.
Рецепт соленой карамели в домашних условиях
Ингредиенты:
- 300 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 170 г жирных сливок (33%)
- 1 ч. л. морской соли
Способ приготовления:
- На дно кастрюли высыпаем часть сахара, чтобы он покрывал дно. Ставим на огонь.
- Когда начнет плавиться и приобретать коричневый оттенок – помешиваем деревянной лопаткой.
- Подсыпаем понемногу частями сахар, аккуратно вмешивая. Так продолжаем, пока весь сахар не растопится. Доводим до нужной консистенции: чем дольше варим, тем более густую карамель получим (лучше не делать слишком густую консистенцию, иначе неудобно использовать для десертов).
- Забрасываем в кастрюлю половину холодного масла, вторую половину оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Вымешиваем.
- Сливки нагреваем и добавляем в карамель. Сначала дайте им немного нагреться вместе с карамелью, затем аккуратно вымешайте. Масса будет бурлить. Вымешиваем до тех пор, пока все не смешается.
- Приблизительно через 1-2 часа, когда карамель остынет, добавляем мягкое масло и взбиваем погружным блендером.
- Переливаем в емкость. Карамель можно хранить в течение одного месяца в холодильнике.
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